Si on m’avait évoqué un tel parcours pour le premier tour, clairement, j’aurais signé à deux mains. Dans les faits, j’ai envie de dire que la défaite face à Montleban ne me dérange pas. Ce jour-là, on est tombé sur une équipe qui nous a été supérieure. Par contre, le match nul face à Vaux-Noville B me laisse beaucoup plus de regrets avec plusieurs tirs sur le poteau et donc, un brin de malchance. Mais dans l’ensemble, on est largement dans les temps.

À l’issue de ce premier tour, si vous deviez désigner votre adversaire numéro un, qui serait-il ?

J’ai envie de dire Givry. Je pense que c’est l’équipe la plus complète de la saison avec nous. Les Canaris se sont montrés intransigeants et très réguliers face aux équipes du Top 5. Ils ont eu un peu plus difficile dans les matches au sommet mais je ne doute pas qu’ils vont les aborder avec un esprit revanchard. Quand je pense que l’on a eu huit points d’avance sur cette équipe... et aujourd’hui, il n’en reste plus que trois. En même temps, je préfère les avoir d’avance que de retard.

Hormis l’aspect des résultats, qu’est-ce qui vous a bien plu jusqu’à présent ?

Je vais sans doute vous étonner mais mon coup de cœur ira à l’équipe de Sainte-Ode B. Les joueurs ont vécu une situation cauchemardesque face à nous avec neuf buts encaissés. Mais malgré cette situation, les gars sont restés hypercorrects, ils ne sont pas tombés dans des fautes à répétition et ont gardé l’envie de jouer. Et je sais par d’autres entraîneurs qu’ils ont ce type de comportement chaque semaine.

Et vous voyez des équipes qui vous ont déçu ?

Pas spécialement. Je pense que la grande majorité des équipes sont à la place où on les attendait. Ce championnat est découpé en trois avec le Top 5, un peloton de sept équipes et trois formations un peu plus à la traîne pour l’instant. À partir de ce constat, on sent aussi qu’il y a de la stabilité dans les clubs avec très peu de changement et on laisse aussi travailler les nombreux nouveaux coaches qui ont repris les équipes cette saison.

En venant de la P3D et dans cette série recomposée, que pensez-vous du niveau footballistique général ?

Je peux avoir un regard comparatif avec la série qui était la nôtre la saison dernière et je dirais que c’était plus costaud en P3D. Il y avait plus d’équipes qui jouaient le haut de classement et on était plus dans la construction du jeu. Ici, on ressent plus d’engagement, les équipes affichent une plus forte combativité. Ce qui nous a d’ailleurs obligés à revoir notre dispositif tactique.

Comment voyez-vous ce deuxième tour ?

Comme je l’ai dit, on devrait retrouver cinq équipes pour se disputer le titre mais ce ne sont pas que les rencontres entre formations du Top 5 qui compteront : il faudra aussi se montrer régulier dans l’ensemble des matches restants.