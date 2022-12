Bien calée en milieu de tableau, la formation de Centre-Ardenne n’échappe donc pas à la règle. Les deux derniers duels leur proposent qui plus est Angleur, puis Ecaussines, qui ferment la marche. De quoi peut-être terminer la phase aller avec un total de 22 points, soit deux de plus qu’il y a un an à pareille époque.

Lætitia Piccinin, la deuxième joueuse chestrolaise, se montre d’ailleurs positivement étonnée du début de saison de ses couleurs.

"Pour l’instant, notre saison se passe mieux que nous l’espérions."

Si l’on excepte la partie face à Somzée (défaite 1-9), toutes les rencontres des Centristes se sont soldées par une victoire ou une défaite 6-4, ainsi que par deux nuls. Centre-Ardenne joue donc souvent à pile ou face et dépend presque exclusivement des prestations de ses deux premières joueuses, Virginia Stanescu et Lætitia Piccinin.

"Sandrine (Alsteen) n’a gagné qu’une seule fois mais elle se bat chaque semaine et je me dis qu’à un moment donné, ça va finir par payer. Le plus important pour nous, c’est que l’ambiance dans l’équipe reste bonne", poursuit Piccinin.

Stanescu pas toujours à 100%

Centre-Ardenne doit également composer avec les douleurs à l’épaule que rencontre parfois sa première joueuse.

"Samedi contre la Cipale, Virginia n’a pas joué son dernier match car son épaule la faisait vraiment souffrir. Il vaut mieux qu’elle ne force pas quand cela lui arrive, d’autant que la victoire était déjà acquise."

Lætitia Piccinin pense que son équipe n’aura pas de souci pour assurer son maintien. "L’essentiel est que nous gagnions face aux équipes à notre portée, comme cela va être le cas pour terminer le premier tour. Nous n’avons au final que deux petits regrets jusqu’à présent, à savoir les défaites de justesse à Erquelinnes et à Peissant, où Virginia et moi avons perdu une rencontre 12-10 en belle. Sandrine a aussi perdu au cinquième set à Peissant", conclut-elle.