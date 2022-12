7/10. Nous avons manqué notre début de saison, mais nous nous sommes repris depuis. Les joueurs se sont remis en question et ont pris conscience que nous ne donnions pas le maximum. On a fait un super-match contre Bomal, une belle mi-temps à Harre-Manhay. En espérant que cela continue pour finir derrière les favoris, notre objectif.

Que pensez-vous du niveau global de la série ?

Je le trouve supérieur aux deux dernières saisons. Personne n’est au-dessus du lot comme Petit-Han l’année passée. De plus, les nouvelles équipes de Mormont B et Harre-Manhay B réalisent un championnat correct. Les ténors, comme Bomal à Mormont et Heyd à Harre, y ont perdu des plumes. Chapeau à eux en tout cas, car ce n’est pas évident de se lancer de la sorte avec des jeunes.

Quelle équipe est la mieux armée pour le titre ?

Sur papier, la plus complète reste Bomal, mais ils sont victimes d’une hécatombe de blessés. L’absence d’un Biquet et d’un Bodson, c’est compliqué à gérer.

Bourdon n’a pas la plus belle équipe, mais l’expérience et le métier parlent en leur faveur. Peut-être que ça va jouer dans le final.

Il ne faut pas non plus oublier Champlon dont personne ne parlait en début de saison. S’ils tiennent leur rang jusqu’à la trêve, les Rossoneri pourraient bien embêter les cadors jusqu’au bout. C’est ma surprise, dans le sens où personne n’avait mis cette équipe dans les favoris.

Quelle équipe pratique le plus beau jeu ?

Heyd m’a beaucoup plu quand nous y sommes allés. On a fait un bon match, mais nous nous sommes tout de même inclinés. En face, ça jouait au foot, même si leur terrain n’est pas facile. Après, Bomal et Bourdon ont proposé du jeu chez nous. Les entraîneurs ont des joueurs de qualité et essayent de proposer des choses.

À l’inverse, quelle équipe vous a déçu ?

Après leur beau parcours en Coupe, je m’attendais à mieux de Vecmont. Avec les anciens d’Ortho et de La Roche, j’imaginais cette formation plus haut dans le classement. Mais elle vient de battre Bomal, elle est peut-être partie pour faire un bon second tour.

Un peu déçu par Odeigne aussi. Après la descente, je ne les voyais pas jouer la tête, mais pas si bas. Pierre Henrotin a du mérite car c’est compliqué de repartir depuis zéro.

Quel joueur vous a tapé dans l’œil ?

L’ailier gauche de Champlon, le petit blond… Oui, Julien Ravaux. Alors lui, je ne sais pas d’où il sort, s’il a toujours joué là, mais je me suis dit « ouf ». Vitesse, frappe pied et pied droit, il nous a fait mal. D’ailleurs, j’avais prévenu Christophe Lecarte, le coach de Mormont B, au sujet de Ravaux et il m’a dit que ça avait été pareil contre eux.

D’autres joueurs vous ont plu ?

Oui, la série est pleine de bons joueurs. Je pense à Justin Ponthir à Bomal ou Martin Gillet à Bourdon qui est passé par Charleroi. Chez nous, il y a Mathys Palmers. Il a 16 ans depuis août et devient un atout important pour l’équipe.