Et constat assez étonnant, lors de leurs cinq défaites, les joueurs de Dinez B se sont inclinés par 9 à 7.

"On aurait pu à chaque fois au moins aller chercher un point, voire deux points de plus, assure Nathan Rouxhet. On peut prendre l’exemple du derby face à Bouillon où lors du dernier match, Camille Jetten est battue 11 à 9 dans le cinquième set face à Jean Maqua. Du coup, on se retrouve dans une situation où nous n’avons pas encore assuré notre maintien."

Dans cette série à onze et avec l’équipe de Don Bosco C complètement larguée, il faudra éviter le dixième siège, synonyme de barrages. Et actuellement, ce sont justement les Godefroids qui occupent cette place, mais avec une rencontre de moins que Dinez B. Et quand on sait qu’ils devraient prendre les trois points face à Don Bosco ce week-end, on devrait assister à un regroupement dans ce peloton de menacés. Maintenant, disons-le clairement, les Houffalois ont plus que toutes les cartes en main pour prendre les points nécessaires. À commencer par la capacité de renforcer l’équipe. "Actuellement, on peut compter sur un Paul Romero intenable et seulement trois défaites (au cinquième set) depuis le début de la saison, explique Nathan. Camille et moi sommes les autres titulaires de l’équipe mais on peut faire appel à des joueurs comme Johanna Viroux si le besoin s’en fera ressentir. De mon côté, je suis tout doucement en train de monter en puissance avec de biens meilleurs résultats depuis quelques semaines. Sans doute le besoin de me réadapter à la division en arrivant moi aussi de la P1."

En effet, arrivé à l’intersaison avec Thibault Pomini, ce dernier retrouve une régionale qui ne lui laisse pas que des bons souvenirs. "À l’époque, avec Chêne-Al-Pierre, on essayait de gagner un match pour éviter le score de 16-0, ici, avec Dinez, on est capable de gagner tous les matches. Cela change votre état d’esprit lorsque vous êtes à table. "