Le rêve d’Antoine Bihain, c’est de placer un jour Wibrin sur la carte du cyclisme national. Le football, il s’y est adonné pendant quelques saisons, avant d’opter définitivement pour le vélo à l’âge de 20 ans. "J’ai débuté par le VTT et me suis également testé en cyclo-cross. Cette année, j’ai pris contact avec Gaëtan Bille. Ses conseils me sont précieux. J’ai beaucoup progressé comme en témoignent mes résultats au Bensberg", explique-t-il.

Mécano vélo indépendant

Dimanche, Antoine a même eu la chance de participer à ses premiers championnats de Belgique chez les élites 3 (amateurs). Il espérait une place aux alentours du top 10. Il franchit la ligne en 13e position. "Une déception tout de même, confesse-t-il. Durant la reconnaissance, j’avais d’excellentes sensations. Je suis parti en deuxième ligne, mais au bout de quelques centaines de mètres, un gros ralentissement s’est produit juste devant. J’ai heurté une roue et suis reparti tout dernier. J’ai ensuite subi deux sauts de chaîne…"

Stage en Espagne

Autant dire que cette 13e place s’avère des plus encourageantes. De quoi booster le Wibrinois pour les dernières manches du Bensberg. "Par la suite, je me rendrai peut-être une fois ou l’autre en Flandre, mais je veillerai surtout à préparer mes débuts sur la route, poursuit Antoine Bihain. Je me doute que j’ai beaucoup à apprendre. Je participerai au stage du Chevigny en Espagne et en fonction de mon évolution, je tenterai de décrocher quelques sélections intéressantes. Hormis l’une ou l’autre course de VTT dans la région, ce sera tout pour la route en 2023. J’en tirerai les enseignements avant d’aborder la prochaine campagne de cyclo-cross."

Quoi qu’il advienne, Antoine Bihain ne se voit pas faire carrière ailleurs que dans le vélo. Il a ouvert un atelier d’entretien et de réparation à son domicile.