Mais c’est en coulisses que l’on évoque déjà ce match avec une situation qui pose des questions. Explications. En Belgique, pour pouvoir évoluer en double appartenance, on ne peut jouer dans le championnat de Pro A et Pro B en France. Ce qui est le cas habituellement de Mathieu De Santillan, qui joue en nationale 1. Mais à la suite d’une blessure d’Alexis Lebrun, la fédération française accepte un "dépannage" pour une telle raison. La question est de savoir si le règlement belge autorise une telle situation. Et visiblement, ce cas précis n’est pas dans ledit règlement. Quoi qu’il en soit, du côté du Sokah, le responsable sportif confirme bien la présence de De Santillan au coup d’envoi ce mercredi soir.

Le trio virtonais sera au complet, avec le seul espoir de sauver l’honneur.