Samuel Cruysberghs (cyclo-cross) : « C’est inouï de vivre de tels moments à 42 ans »

Une fois encore, le Famennois a tenu toutes ses promesses. "Au départ, j’aurais signé des deux mains pour intégrer le Top 5 !, lâche-t-il. Je pensais n’avoir aucune chance face à l’Anversois Glenn Sluyts, qui rafle tout sur son passage en Flandres. Je restais aussi sur deux courtes défaites face au Brabançon Joeri Leaerts au Bensberg, sans compter sur d’autres participants que je ne connaissais pas."

Voilà pour les adversaires. Il convenait également d’y ajouter d’autres incertitudes. "J’ai été affecté par un gros rhume durant la semaine, glisse le nouveau champion. J’avais d’ailleurs demandé à mon épouse et à mes filles de ne pas m’accompagner, tant je n’imaginais pas signer un résultat intéressant. Heureusement, elles ont voulu à tout prix être au poste. Mais comme à chaque fois, c’est surtout le matériel qui m’incitait à la prudence. Non seulement mon vélo, bas de gamme, n’a rien de comparable aux superbes machines d’autres concurrents, mais je ne dispose même pas d’une machine de rechange."

Devant cinq Flandriens

Heureusement, dimanche, Sam n’a pas connu le moindre pépin. "Toutes les planètes se sont alignées, clame-t-il. Au départ, déjà, j’ai pu m’aligner sur la première ligne, grâce aux points récoltés jusqu’ici. Ma gestion de course a aussi été très limpide. D’emblée, j’ai réussi à me glisser dans la roue des deux favoris. Au deuxième tour, Sluyts a, subitement, été décramponné. Un peu plus tard, Leaerts a déclipsé. Il a perdu une dizaine de mètres et je me suis rendu compte qu’au fil du temps, il concédait de plus en plus de terrain. J’ai poursuivi sans me retourner, croisant les doigts pour qu’il ne m’arrive rien de fâcheux."

Le Famennois l’emportera avec un avantage de 52 secondes sur son dauphin. Au classement, il devance cinq Flamands… "J’étais déjà fou de joie avec mon maillot francophone. Vous imaginez alors ce que peut représenter ce titre national, ajoute-t-il. C’est inouï de vivre de tels moments à 42 ans."

Le Famennois espère que ses performances vont lui ouvrir certaines portes, afin de poursuivre sur sa lancée en 2023. "Je compte évidemment rester fidèle au G-Skin de Jean-Michel Thévenin, mais avec François Reding, mon entraîneur, nous allons certainement préparer un programme plus axé sur le cyclo-cross", confie-t-il.

D’ici là, Sam compte bien briller avec son nouveau maillot sur les dernières manches du Bensberg, question de clôturer sa saison par un grand chelem. Il a, en outre, appris que les prochains championnats d’Europe se dérouleront en France. De quoi placer la barre encore un peu plus haut…