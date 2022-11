Oui. Cela m’a plu. C’était d’abord un match défensif, des deux côtés. La plupart des filles étaient bien tenues et ont dû shooter dans des conditions difficiles. Certains vont discuter sur des fautes ou pas, mais alors, il fallait siffler sur chaque attaque.

Neufchâteau s’en sort bien, non ?

Oui, c’est vrai. Heureusement que Laura Henket a pris le match en mains dans les trois dernières minutes, sinon, ce n’était pas gagné.

Elle convient très bien au jeu du BCCA ?

En effet. Elle constitue un point d’attaque dans la raquette. Cela permet de jouer à l’intérieur sur elle, ou de jouer à l’extérieur. C’est ce qui manquait à l’équipe. À Rulles, elle a dominé en fin de match, mais elle a aussi permis à ses partenaires de marquer des paniers faciles, puisque la défense était axée sur elle. Et elle ressort bien les ballons.

Les Rullotes ont très bien défendu, pendant 37 minutes ?

Oui. Et particulièrement sur Henket. Elles pressent, aussi, bien sur le porteur du ballon et elles interceptent beaucoup de ballons. C’est leur jeu et c’est l’un de leurs points forts.

Les problèmes offensifs sont récurrents ?

Oui et non. Tout le monde n’est pas en forme tous les week-ends. Mais Rulles a déjà marqué 75-80 points sur un match. Là, c’est vrai que Romane (Dumay) et Anna (Fivet) n’ont pas shooté comme elles savent shooter. Mais peut-être aussi parce que Neufchâteau leur a laissé moins de liberté.

Par rapport au match de Coupe, Rulles a réduit l’écart entre les deux équipes ?

Rulles a mieux défendu ce dimanche. Surtout sur Henket, qui a eu beaucoup moins de possibilités de s’exprimer en 1 contre 1. Et cela a failli fonctionner. Rulles progresse bien.

Rulles peut devenir une équipe stable dans la série

Les Rullotes montent de 2e régionale, mais elles ont leur place dans la série ?

Je pense. Sans problème. Venir gagner à Rulles, c’est difficile pour tout le monde. Le style de jeu, agressif, avec des relances rapides en contre-attaque, cela gêne la plupart des équipes. Et elles ont un petit public qui les suit.

C’est une équipe qui peut encore gravir des échelons ?

Pourquoi pas ? Tant que les filles restent ensemble. Je ne dis qu’elles peuvent monter en D1. Mais elles peuvent devenir une équipe stable dans la série.

Et Neufchâteau qui trône en tête de la division, cela vous surprend ?

C’est pas mal. Mais la plupart des gros matchs, on les a joués à domicile. Il faudra confirmer en déplacement. Et on n’est pas encore au bout. On doit encore affronter Huy et Boninne.

Les Chestrolaises peuvent rester en tête et décrocher le titre ?

Cela dépend de beaucoup de choses. Il y a des tas de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. Il suffirait que Laura Henket se blesse et cela change toute l’équipe. Sans Manon Guiot, l’équipe boîte aussi. Neufchâteau a besoin de tout le monde, de 10 filles. Le titre ? Il y aura les play-off. Vous allez un peu vite en besogne.

Monter en D1, ce serait imaginable pour un club comme le BCCA ?

Ça, c’est autre chose. Et ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question. En tout cas, on peut être champion et ne pas monter, parce que la D1 dames, c’est une autre fédération, c’est Basket Belgium et pas l’AWBB.