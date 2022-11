Gravement blessé dans un accident de la route, le Chestrolais Baptiste Hartman se confie

On s’en doute, Baptiste Hartman va mettre du temps pour récupérer toutes ses facultés. Mais après six mois de revalidation, le Chestrolais a déjà retrouvé des couleurs. "Ma revalidation est quasiment terminée, raconte Baptiste Hartman. Je vais surtout travailler à de la réathlétisation dans les semaines à venir. Je travaille mon cardio et j’ai droit à des exercices de musculation afin de ne pas avoir trop de retard quand je pourrai reprendre. La balance ? Je n’ai pas pris un kilo. J’ai eu la chance de pouvoir rapidement reprendre des activités sportives sans contact, donc, je suis toujours au même poids qu’avant mon accident."

Mais si Baptiste Hartman avance bien, le revoir sur un terrain de basket, ce n’est pas encore pour tout de suite. "Tant que j’ai la plaque dans mon coude, je ne peux pas pratiquer un sport avec des duels. Car si je prends un coup ou que je chute, je peux aggraver les choses. Normalement, je dois enlever tout le matériel en juin prochain, mais cela commence vraiment à me gêner énormément. Nous allons donc contacter l’orthopédiste afin de voir si ce n’est pas possible de l’enlever plus tôt. Si la réponse est positive, peut-être que je pourrai reprendre le basket plus vite que prévu. Mais bon, je n’y crois guère. Là, pour le moment, je ne sais pas encore tout faire. Mettre la paume de ma main vers le haut, je n’y arrive pas encore. Et il me manque encore quelques degrés au niveau de l’amplitude. Si j’ai déjà retouché un ballon de basket ? Oui, le vendredi, je viens toujours suivre l’entraînement de la R1. Quand un panier est libre, je vais shooter. Mais à mi-distance car je n’ai pas encore assez de puissance pour tirer derrière la ligne des trois points."

« Ce qu’il nous manque ? Un gros poste 5 »

Vendredi soir, Neufchâteau B se déplaçait à Waremme. Et comme à chaque fois, Baptiste Hartman était présent. "C’est mon équipe et je la suis. Je suis un joueur blessé, je ne jouerai pas de la saison, mais ce n’est pas pour autant que je vais laisser filer le groupe, justifie l’intéressé. En plus, mon père (Vincent) est le délégué de l’équipe. Donc, j’ai toujours quelqu’un pour les trajets. Si ce n’est pas trop dur de vivre les matches sur le côté ? Oh si, c’est affreux. Je n’ai qu’une envie, c’est de mettre mon maillot et de monter sur le terrain. Je n’attends qu’une chose, c’est de pouvoir rejouer. Mais bon, je n’ai pas le choix, je suis bien conscient que je vais encore devoir faire preuve de patience."

Sur le match de vendredi soir, à l’image de son coach, Baptiste Hartman estime que Neufchâteau B aurait pu réaliser un coup fumant. "Waremme, c’est fort. Ce n’est pas le leader de la série par hasard, mais je pense que nous aurions pu prendre les trois points, assure l’intéressé. Waremme n’a perdu qu’une fois, mais nous avions les armes pour infliger un deuxième revers aux Liégeois. Cela s’est joué sur des petits détails. Le souci, c’est que nous n’avons pas vraiment respecté les consignes pendant tout le match. Et au final, cela provoque une défaite par onze points d’écart."

Ce manque de consistance pendant quarante minutes, il n’est pas neuf. La preuve encore la semaine précédente face à Cointe où Neufchâteau B avait le match en mains avant de sombrer dans le troisième quart-temps. "Le seul match où nous avons su respecter les consignes de la première à la dernière seconde, c’était lors du déplacement à Ciney. Et nous avions gagné, se souvient Baptiste Hartman . Et si nous parvenons à reproduire ce genre de prestations, des victoires, nous en aurons encore. Je pense d’ailleurs que nous pourrions avoir deux succès de plus. Je pense à ce match face à Cointe et aussi au déplacement à Loyers en début de saison où nous perdons dans les prolongations. Après, notre bilan n’est pas catastrophique. Ce qu’il nous manque pour pouvoir rivaliser avec les gros ? Un vrai poste 5. Attention, Benoît Bertrand et Sébastien Dejardin réalisent un gros boulot, mais un vrai poste 5, dominant dans la raquette, cela serait un vrai plus."

« Nous serons en R1 la saison prochaine »

Quand on demande à Baptiste Hartman quel joueur de Neufchâteau réalise le meilleur début de saison, le jeune homme répond "que plusieurs joueurs sont en bonne forme. Je pense à Kaï Hawley. Il est monstrueux dans les un contre un, mais il est parfois trop précipité. Nathan Dubois, il peut aussi faire mal à toutes les équipes si les shoots rentrent. Et puis, comment ne pas parler du travail défensif des frangins Hissette. Louis, il est capable de sortir n’importe quel joueur de son match grâce à sa défense."

Si Neufchâteau B reste dans la seconde partie de tableau, Baptiste Hartman est confiant pour la suite. "Quand nous sommes montés en perdant quatre titulaires, je me suis dit que cela allait être plus difficile, mais nous prouvons que nous avons le niveau. La mayonnaise est en train de prendre et je ne m’inquiète pas du tout pour notre maintien. Nous serons toujours en R1 la saison prochaine. Et tant mieux car cela me permettra d’enfin pouvoir découvrir ce niveau", termine le Chestrolais.