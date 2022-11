C’est vrai. Je dois dire que j’ai été très surprise en recevant cette proposition. Mais Ludivine Henrion m’a clairement expliqué que je ne devais pas hésiter et que j’allais franchir là un palier important dans mon apprentissage sur la route.

Vous rejoignez la section « développement » de AG Insurance NXTC Racing Team, qui s’est alliée en plus à Quick Step, avec la bénédiction de Patrick Lefevere…

Il s’agit, effectivement, d’un très beau projet pour le cyclisme féminin, puisque les responsables constituent à la fois une équipe Worldtour, une équipe U23 et une équipe juniores. Et je peux vous assurer que les premiers contacts avec ces derniers démontrent tout le professionnalisme du team.

Vous avez signé un contrat portant sur deux saisons. Mais d’un autre côté, vous restez membre à part entière de l’équipe VTT de la FCWB ?

Mon objectif pour 2023, c’est, effectivement, de continuer à mener de pair des courses sur route et en VTT. Mais je n’oublie surtout pas que j’intègre une nouvelle catégorie. À 19 ans, je m’apprête à côtoyer fréquemment les élites. Je dois acquérir de l’expérience, réussir au mieux mon apprentissage. Il n’empêche que je vais tout donner pour décrocher à nouveau le précieux sésame qui conduit aux championnats d’Europe et du monde. Toutefois, il est encore trop tôt pour dresser un agenda définitif de ce qui m’attend dans les deux disciplines.

Il vous faut aussi prendre en considération vos études supérieures en kinésithérapie. Avec cette promotion sur la route, vous allez pouvoir travailler sur tous les fronts ?

Il le faut (rires). Tout est, évidemment, question d’organisation. J’ai déjà tranché pour la partie études. J’ai eu la possibilité de suivre les cours de première année sur deux ans, ce qui me libère tout de même du temps pour les entraînements et les compétitions. Toutefois, la direction de ma nouvelle équipe, notamment Natasha den Ouden (NDLR: manager d’AG Insurance NXTC Racing Team et maman des deux sœurs Knaven, coéquipières de Julia), ne met aucune pression. La priorité va à mes études. Par ailleurs, pour ce qui concerne mes entraînements, je conserve, bien entendu, Julien Soussigne à mes côtés.

Il n’empêche que pour votre première année Espoirs, à l’instar d’Arnaud De Lie tout récemment chez Lotto, vous voilà déjà dans l’antichambre du WorldTour. Et ce, alors que le cyclisme féminin est en plein boom à tous niveaux…

C’est vrai. Quand j’en parle avec mon frère et mes parents, je me dis que j’ai une chance inouïe. Si on se replace quelques années plus tôt, il est clair que la situation du peloton féminin n’avait rien de comparable. Je n’ai pas encore connaissance du programme qui me sera proposé. Je sais juste que dans un premier temps, je vais participer à des épreuves spécifiques pour ma nouvelle catégorie, mais il est prévu que si l’apprentissage se déroule correctement, des U23 puissent s’aligner de temps à autre aux côtés des élites.

En principe, je participerai à un stage avec l’équipe à Calpe, en Espagne, fin janvier. Je pense qu’une course est prévue avant le retour en Belgique dans la région de Valence. D’ici là, je poursuis, bien entendu, ma préparation et en fonction des examens et de la météo, il est possible que je parte déjà une semaine à l’étranger.