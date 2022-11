Je ne pensais pas qu’on allait terminer ce premier tour à la 5e place. On a dû remédier aux départs de quatre pièces maîtresses (Feller, Werhert, Dusseldorf et Debecker). Mais l’arrivée de Marino nous fait beaucoup de bien. Donc, c’est un premier tour plus que positif et je pense qu’on peut aller titiller Villers-devant-Orval et Nothomb B qui sont juste devant nous.

En termes de surprise, une équipe sort-elle du lot ?

Pas en ce qui concerne le sommet du classement. On savait qu’Habay-la-Neuve B et Bouillon allaient être là où ils sont. Après, je commence à avoir peur de Florenville B qui revient petit à petit dans le classement. Ils avaient pris un mauvais départ mais arrivent à enchaîner désormais. Je ne les voyais pas avec autant de points. Ils ne sont qu’à six unités de leur total de l’année passée et je pense qu’ils feront un bon deuxième tour. C’est une équipe à surveiller de près selon moi.

Vous parliez du haut du tableau. Qui voyez-vous aller décrocher le titre entre Bouillon et Habay-la-Neuve B ?

Encore une fois, je pense que le jeu est un peu faussé avec Habay qui peut prendre des joueurs de D3. Cela fait quand même un écart de niveau assez conséquent par rapport à la P3. Je trouve que c’est un peu de la facilité, mais malgré ça, je crois que Bouillon a les armes pour émerger dans le deuxième tour, notamment avec des joueurs comme Klaus ou Ampollini qui peuvent faire la différence dans un match.

Si vous deviez choisir un de ces deux joueurs pour renforcer votre équipe ?

Je pense que je prendrais Klaus car on n’a pas d’attaquants (rires). Et, c’est clair, il ne lui faut pas cinq occasions pour mettre un ballon au fond. Quand on a affronté Bouillon, on avait essayé de mettre en place un marquage strict sur lui et même sur Ampollini, mais il y a très peu de faiblesses dans cette équipe bouillonnaise (NDLR: Bouillon s’est imposé 5-1 avec un triplé de Klaus et un but d’Ampollini).

Une des plus belles équipes à regarder aussi ?

Oui, et puis c’est très fort dans chaque ligne, même si eux ne peuvent pas se renforcer en appelant des joueurs de divisions supérieures. On voit que c’est un groupe qui vit bien, où le collectif prime les individualités.

« Widart et Lepère sont exemplaires »

D’un autre côté, vous voyez une équipe qui déçoit ?

Je pense qu’il y en a quelques-unes, mais Assenois B me vient le plus à l’esprit. Je pensais qu’ils allaient jouer un peu plus haut dans le classement. Avec des joueurs d’expérience comme Nathan Raguet ou encore Mike Warny, on s’attendait à une équipe beaucoup plus difficile à bouger. Ils ne m’ont pas laissé une grande impression quand ils sont venus chez nous (NDLR: 2-0).

Des joueurs qui pourraient, selon vous, s’illustrer au cours du deuxième tour ?

Je crois surtout qu’on va voir de jeunes joueurs qui vont éclore définitivement. Je pense notamment à Widart ou Lepère, deux promesses habaysiennes (NDLR: qui ont déjà fait quelques apparitions en équipe A). De leur part, il n’y a jamais un seul mot sur le terrain, ils travaillent dur tous les deux et pour leur âge, ils ont une mentalité exemplaire. Jonathan Michaux, leur entraîneur, doit y être pour beaucoup. Widart possède une finition remarquable et Lepere excelle dans un rôle plus travailleur.

Trouvez-vous la série plus compliquée que lors de la saison précédente ?

Oui, elle est beaucoup plus relevée, déjà rien qu’avec ces équipes B qui peuvent se renforcer avec des joueurs de divisions supérieures. Cela fausse un peu le championnat et il est temps que le règlement soit revu.