Notre premier tour est mitigé. On ne s’attendait vraiment pas à être si haut cette année vu les pertes dans l’effectif à l’entre-saison comme en début de saison. Bridoux, Goedert ou Tibermont par exemple. Je devrais donc être heureux et pourtant, c’est plus un sentiment de déception qui prévaut. On peut faire mieux mais est-ce que tout le groupe s’en donne les moyens ou en a envie ? Sur l’implication et le sérieux d’avant-match, il y a des choses à améliorer. On a fait de très bons matches, mais on a aussi pris des points qu’on ne méritait pas vraiment. À Tontelange B par exemple.

Quelle équipe vous paraît la mieux armée pour décrocher le titre ?

Sainte-Marie-sur-Semois me surprend par sa régularité. Le groupe est homogène et cette équipe ne se fait jamais piéger. Elle émerge en fin de match contre les équipes du haut de tableau. Physiquement et qualitativement, c’est costaud. C’est un vrai collectif. On a souvent tendance à dire que la 3A est meilleure qualitativement que la 3B, mais Sainte-Marie, qui arrive de série B, démontre que ce n’est pas nécessairement vrai. Et nous avions pu le vérifier en affrontant Rossignol à plusieurs reprises la saison passée.

Et hormis Sainte-Marie ?

Dommage qu’il manque un peu d’expérience à Halanzy, autrement j’ai le sentiment que ces deux-là se livreraient une belle bataille pour le titre.

Noyau restreint

Sans Toernich ?

J’aimerais qu’on reste dans le coup, mais cela va dépendre des absences. Notre noyau est restreint. Chaque samedi, je passe mon temps à contacter l’un ou l’autre joueur de la réserve pour qu’on soit à 15 sur la feuille. Jonathan Paratte, un ancien joueur de Messancy, actuellement au Grand-Duché, doit normalement nous rejoindre cet hiver, mais j’espère que nous n’aurons pas trop de blessés. Par ailleurs, à cause des factures énergétiques, on ne va plus pouvoir s’entraîner deux fois par semaine ni jouer les samedis soir à domicile. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour notre groupe, mais la survie du club passe avant tout.

Imaginons un tiercé Sainte-Marie, Toernich, Halanzy, dans le désordre. Et pour compléter le top 5 ?

Difficile à dire. Pour Messancy B et Ethe B, cela va dépendre des joueurs qu’ils pourront aligner. C’est vraiment difficile de se projeter. Saint-Mard B et Autelbas dans le top 5, cela ne me choquerait pas non plus.

Vous ne citez pas Waltzing qui revient dans le coup ?

C’est vrai, je les ai un peu oubliés. C’est agréable cette saison, très serré. Je pense que huit équipes peuvent encore figurer dans le top 5.

Ethe B était cité comme grand favori…

Mais au contraire de beaucoup d’équipes B, eux ont dû fournir des joueurs à l’équipe A plutôt que l’inverse. Maintenant, cela m’est difficile de juger leur parcours, je ne les ai vus qu’une fois.

Quelle équipe vous a le plus surpris durant ce premier tour ?

Je ne pensais pas voir Halanzy et tous ses jeunes si haut. Et je n’ai pas vu Athus, mais on m’en a dit du bien. Et je pense que Raphaël Muller est occupé à y amener de la discipline dans cette saison de transition pour eux.

Migeaux, Grandjean

Quelle équipe pratique le plus beau football ?

Ethe B quand ils sont au complet ce qui, malheureusement pour eux et heureusement pour nous, n’arrive pas souvent.

Quelle équipe déçoit le plus ?

La nôtre. J’ai toujours envie de plus. Je ne jugerai pas les autres.

Si vous pouviez prendre deux joueurs de la série pour vous renforcer au mercato, qui prendriez-vous ?

Amaury Migeaux à Halanzy et Erwan Grandjean à Messancy, des jeunes talentueux. Le premier parce que j’ai peu d’attaquant dans mon effectif, le second parce qu’il est polyvalent. Il peut jouer sur les deux côtés comme dans l’axe et il est capable de marquer.