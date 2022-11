Saint-Léger survolté

"On a changé de défense vers la moitié du 2e quart-temps, indique le coach Olivier Califano, de retour à la tête de l’équipe après un mois et demi d’arrêt, à cause de problèmes de santé. On prenait l’eau, on avait 13 points de retard. On est passé en zone et ça a été mieux. Notre zone, assez agressive, a fonctionné directement. Tintigny a été surpris. On a bien fermé la raquette. Mais nous aussi, on avait du mal à trouver la faille, contre leur zone. Après la pause, on a eu plus de réussite en attaque. En tout cas, je pense que c’est la meilleure défense qu’on ait jouée depuis le début du championnat, avec une telle implication des joueurs. Et un David Adam qui a très bien dirigé cette défense. Je ne peux rien reprocher aux gars, ils étaient survoltés. L’état d’esprit était bien présent. C’est de bon augure pour la suite."