L’AMPL fait toujours recette

Spacieuse, la salle des fêtes de Baillonville était comble quand Philippe Xhardes, le speaker de l’AMPL, a lancé les festivités de cette longue soirée de remise des prix. Organisée cette année par le tout jeune club de Méan (deux années d’existence), cette soirée récompensait les cinq premiers de chaque catégorie à l’AMPL ainsi que les trois premiers au championnat de Wallonie et tous les jeunes pilotes des trois catégories " écolage ". Étaient aussi de la partie Didier Frerot, président de la FMWB, Josiane Prignon présidente de la FPCNA qui regroupe les fédérations des provinces de Namur et Hainaut, Hervé Cornellie, secrétaire général de la FMWB, et Thierry Klutz, le directeur technique de cette même fédération. Avant que ne débute la remise des trophées et cadeaux, une minute de silence a été observée à la mémoire de Marcel Gourmet, l’un des membres fondateurs de l’AMPL, secrétaire pendant plus de 50 ans, et André Malherbe, décédé deux jours auparavant. Membre du comité directeur, Serge Mazzoni a profité de l’occasion pour lancer un appel pressant aux pilotes, les invitant à ne pas traîner pour le renouvellement de leur licence. " Un peu moins de 600 licences ont été délivrées en 2022 et chaque épreuve a rassemblé plus de 400 pilotes. P our la prochaine saison, j’ai déjà plus de 250 demandes, n’attendez donc pas le dernier moment ", prévient-il.