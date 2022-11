Lorsqu’on a joué contre Nassogne et qu’on a pris un 5-1 sans avoir voix au chapitre, avec un Fallay impressionnant, j’aurais opté pour cette équipe. Mais elle a fait preuve d’un manque de régularité. Maintenant, c’est Harre-Manhay qui a pris les devants grâce à la reprise en main de Ludo Lejeune. Cependant, quand on est sorti d’un bon derby sur un score vierge, on avait un goût de trop peu. Et puis il y a aussi Marloie B. Je ne vois pas vraiment une équipe qui se détache et j’espère qu’on sera aussi du bal pour jouer les premières places jusqu’à la fin. L’an dernier, on avait terminé à la quatrième place. On voulait faire au moins aussi bien. Pour l’instant, on a sept points de plus que l’an dernier à la même époque. La spirale est donc positive.

On ne peut nier qu’il y a des clubs ambitieux et ils le montrent sur le terrain.

Ce n’est pas un secret que Harre-Manhay voudrait rejoindre la P1 et que Nassogne espère également y retourner. J’espère qu’on sera le poil à gratter dans cette course à la montée. Il reste 39 points à prendre dans un championnat des plus ouverts. Il n’y a actuellement pas de favori, mais cela peut déjà bouger avec les deux matches qu’il reste à disputer avant la pause hivernale.

Et qui voyez-vous descendre ?

Ce n’est pas plus facile à cet échelon. Il y a un mois, j’aurais affirmé que Petit-Han et Melreux étaient foutus, mais ils ont bien relevé la tête depuis lors. On vient d’aller à Roy et cela n’a pas été facile. Je pense que cela se jouera à la reprise en février. C’est là qu’il faudra absolument prendre des points. Melreux aligne des joueurs techniques, alors que les deux autres formations sont plus physiques. Ce n’est pas que je ne veux pas me mouiller, mais c’est vraiment difficile.

Quelle formation développe le plus beau football ?

Quand on a été à Halthier, durant la première demi-heure, on a vraiment vu du bon football, léché et efficace, avec des joueurs comme Oliveira ou Grégoire. C’était du très haut niveau face à nous.

Quelle est la bonne surprise de ce premier tour ?

Je pense que personne n’aurait misé un cent sur Mageret en début de championnat. Même si cette équipe a connu un passage à vide, elle est vraiment bien dans le coup. Elle évolue avec un bloc bas, avec du physique derrière et des flèches devant. Ce n’est sans doute pas le plus beau football, mais c’est efficace. Elle a su profiter d’une spirale positive après sa montée, ce que Petit-Han n’est pas parvenu à faire.

Avez-vous fait de belles découvertes durant ces premiers mois ?

Je ne connaissais pas Fallay, qui arrive de Wellin. C’est bien sûr un physique, mais c’est bien plus que cela. Il fait mal aux défenses. J’ai apprécié aussi le jeune Anthony Haurine, de Waha-Marche. Parmi les jeunes, il faut aussi pointer Maréchal, de Harre-Manhay, un très bon défenseur avec une très bonne mentalité. On a vu un superbe duel avec Fiévet lors de notre derby.