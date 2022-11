Hérion: « C’est l’omerta, nous n’avons pas encore réussi à identifier les responsables »

Durbuy: une équipe même en P1 ?

Samedi à Marloie, Durbuy s’est déplacé sans le moindre réserviste. Cela fait plusieurs semaines déjà que les Durbuysiens sont sur la corde raide. "On a beaucoup de blessés, dit Ousmane Sow. Notamment trois garçons qui ont eu un accident de voiture en allant au match à La Calamine. Onesti, qui rejouait, a des côtes cassées. Mais le mercato hivernal va arriver, on va recruter des joueurs. De préférence en Belgique, mais des Parisiens vont également débarquer. Nous sommes sur plusieurs joueurs, nous allons faire des propositions. Nous allons leur soumettre des contrats."

La lanterne rouge en D3, pas un seul remplaçant sur la feuille: à quoi ressemblera Durbuy dans un an ? Ousmane Sow assure qu’il n’entend pas lâcher le navire de sitôt: "La priorité, c’est trouver un stade et des infrastructures. Faire la route entre Hamoir, où les joueurs vivent à l’hôtel, et Marche, avec tout le matériel, c’est usant. On ne peut rien laisser sur place. Tant qu’on n’aura pas un lieu fixe, une commune pour nous accueillir, on vivra au jour le jour. Économiquement, c’est très dur, parce qu’on ne peut rien faire, rien vendre (NDLR: il n’y a pas de buvette à Marche). Mais que ce soit en P1 ou en D3, le projet socio-éducatif continuera. Ce n’était pas un projet d’un an. On va tout faire pour se sauver. On a perdu cinq fois par un but d’écart, nous ne sommes pas à la ramasse."