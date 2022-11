Basket (P1) : ça fait 10/10 pour les Athusiens

Athus n’a pas volé ce succès sur le terrain du favori pour le titre, au terme d’un sommet très disputé du début à la fin, l’écart maximal étant de 10 points pour Rulles (20-10 à la 8’) et de 7 points pour Athus (43-50 et 45-52 à la 28’). Un match qui s’est joué sur des détails dans les derniers échanges. Notamment trois pertes de balle consécutives des Rullots, alors qu’ils menaient 65-62 (37’), dont deux de Hugo Lambert, auteur d’une très bonne prestation jusque-là.

Si les Athusiens ont pu compter sur leur défense en fin de partie, ils ont aussi pu compter sur leur jeune pivot Grégory Fisch en attaque. Celui-ci a dominé dans le jeu intérieur, face à Simon Lamy, au moment le plus important et inscrit les quatre derniers paniers de ses couleurs. "Je râle, peste le coach rullot Emeric Heneffe. J’ai fait confiance à Simon en fin de match pour contrôler Fisch, mais il n’y est pas parvenu. "

« Athus plus réaliste »

Non pas que Simon Lamy ait raté son match. Sans lui, et ses 10 points d’affilée marqués dans le 3e quart-temps, quand Athus avait pris les rênes, pas sûr du tout que Rulles serait revenu dans le coup. "Je suis d’accord, acquiesce Emeric Heneffe. On fait un bon match, sauf au début du 3e quart-temps et à la fin. Il y avait beaucoup d’engagement, d’envie, du jeu et du spectacle. Sur l’ensemble, on a été meilleur qu’eux. Mais j’ai trouvé les Athusiens plus réalistes. Ils ont su mettre la balle dedans quand il le fallait."

Ce sommet avait déjà des allures de play-off. "Il y avait de l’intensité, oui, note Michaël Raimond. On n’a pas bien shooté, mais la défense était là, même si Rulles a pris trop de rebonds offensifs. Lamy et Hugo Lambert nous ont bien embêtés, donc on s’est mis en zone et ça a gêné Rulles. On a été chercher la victoire avec les tripes à la fin. Les gamins, qui n’ont pas 20 ans, ont été super."

Voilà Athus avec deux longueurs d’avance sur les Rullots. Le match retour, dans deux semaines, promet déjà.