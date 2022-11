« Un premier pas »

PENALTY ? "Après avoir revu les images, je ne suis pas convaincu qu’il y avait penalty en début de rencontre." Effectivement, l’accrochage commis par Vinck est léger et son opposant joue très bien le coup. D’un autre côté, l’exclusion de Pupe, pour sa faute sur Abdallah, était un peu sévère aussi.

FÉBRILITÉ "Tout n’a pas été parfait, surtout en 1re période. Il y avait encore trop de fébrilité, les occasions du Lierse résultaient de mauvaises passes de notre part. Il a fallu les secouer au repos pour déclencher quelque chose."

4-5-1 Le coach virtonais avait revu son schéma tactique, optant pour un 4-5-1. "On y a travaillé toute la semaine. On voulait serrer les lignes au maximum, présenter un bloc compact, mettre de la taille et finalement, le Lierse n’a pas eu énormément d’occasions. Thomas Vincensini a eu peu d’arrêts à effectuer. Et de notre côté, nous inscrivons deux buts de belle facture, c’est aussi à souligner."

LA VICTOIRE DE GENK B Les Limbourgeois ont créé la surprise en battant le RWDM. "Je n’en ai pas parlé avant le match, j’imagine que les joueurs étaient au courant, mais ce n’est pas important pour l’heure. Ce qui compte avant tout, ce sont nos prestations, notre capacité à redresser la barre."

Virton accueillera Lommel samedi, à 16 h. Les Campinois viennent d’aller s’imposer à Beveren qui était encore le leader avant ce match.