Un but et Givry s’écroule

On apprend d’ailleurs en aparté que le club a payé anticipativement une somme très importante pour l’achat d’équipements à la société de Damien Raths mais que ceux-ci n’ont toujours pas été livrés. Sur le terrain, on assistait à la première de Mohammed Fadhi à la tête de l’équipe. L’ancien T2 devait composer avec quatre titulaires blessés, dont les deux premiers gardiens. Du coup, c’est le jeune Mahameth Ndiaye, 16 ans, qui prenait place entre les perches. Il réalisait d’ailleurs une bonne première mi-temps et malgré la domination de Raeren, les Ardennais rentraient aux vestiaires avec un seul but de retard. "On n’a pas été mauvais jusque-là, mais par la suite, une fois de plus, des erreurs individuelles nous plombent. On a une équipe jeune, inexpérimentée donc, j’avais demandé qu’en zone défensive, on ne prenne pas de risques et qu’on dégage rapidement s’il y avait du danger. Mais on a des pertes de concentration et face à de telles équipes, ça se paie cash derrière."

Le plus marquant aura été la rupture d’engagement constatée entre l’avant et l’après-premier but de Raeren. Si certains ont encore tenu mentalement jusqu’à la pause, la suite a été bien plus compliquée. "Nos joueurs baissent trop vite les bras une fois qu’ils encaissent, confirme le coach. Dans ces moments-là, on se rend compte de l’absence de joueurs forts moralement. Dans cette optique, l’arrivée de Fevzi Karali sera clairement un plus."

Un Fevzi Karali qui a fait son entrée au jeu pour quelques minutes mais qui a surtout été présent au niveau du vestiaire pour encadrer cette jeunesse qui manque clairement d’expérience.

GIVRY: Ndiaye, Body, Djouogoua, Atundu, Dufrasne (55’, Herbeaux), Wérard, Weishaupt, Abderrabi (66’, Karali), Claymans (46’, Itoua), Goury, Gabiam.

RAEREN: Longaretti, Akdim (60’ Pousset), Klauser, Bong, Bissen, Evertz (60’ Gaillard), Bonnechère, Stoffels (60’, Kupper), Bernard, Lo Presti, Di Nicola.

Arbitre : M. Richard. Assistance: 40.

Cartes jaunes: Bong, Akdim, Body. Note du match: 4. Buts: Evertz (26’, 0-1), Klauser (46’, 0-2), Akdim (49’, 0-3), Klauser (73’, 0-4).

26’, un centre de Akdim est repris au 2e poteau par un Evertz étrangement seul (0-1).

46’, frappe lointaine de Klauser, Ndiaye rate son intervention (0-2).

49’, Akdim tente la frappe à ras de terre, celle-ci rentre via le poteau (0-3).

73’, Ndiaye place son mur, celui-ci saute au moment de la frappe de Klauser qui… frappe à ras de sol. Ndiaye réagit trop tard ( 0-4).