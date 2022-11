Tintigny remporte le sommet

Les Libramontois restent bien calés sur le premier siège. Pourtant, les Liégeois ont apporté une belle réplique avec un score qui ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Dès les premiers instants, Moreira montre la voie à suivre (1-0). Teves, pour son premier match, répond au but visiteur (2-1). Oreye égalise sur penalty, mais Pereira redonne l’avantage aux Libramontois pour la pause (3-2). Oreye reviendra une dernière fois en début de second acte avant de laisser filer les visités avec Ferreira et Rudson pour confirmer la tendance (5-3). Rudson profite d’une relance d’Ulweling pour faire 6-4. Oreye joue avec un gardien volant et se fait prendre avec Moreira et Teves pour fixer les chiffres à 8-4.

Division III nationale C

BAT 81 Tintigny 6 – Sougne 5

"Nous avons pu compter sur une grosse prestation de notre gardien, se félicite le coach Stevy Lenoir. Outre ses arrêts, il a également marqué un but en lobant son homologue." Ce match sommet tient ses promesses avec un but local rapide (1-0). Les visiteurs rentrent alors dans la partie pour inverser la tendance (1-3). Le BAT renverse la vapeur à la reprise (5-3). Sougne joue alors avec un gardien volant pour rétablir la parité (5-5). Tintigny a finalement les ressources pour arracher les deux points via Thomas Day, auteir d’un triplé dans cette rencontre (6-5).

MF Etalle 5 – W.-Y. Fallais 4

"Voilà une victoire qui fait du bien", jubile le coach stabulois Bruno Debray. Dès l’entame, l’inévitable Arnould trouve la faille, mais Fallais réplique dans la foulée (1-1). Etalle reprend les devants en plantant trois buts en trois minutes grâce à Andreux, Nougarede et Arnould (4-1). Fallais réduit la marque avant la pause (4-2). Le portier visiteur sort alors le grand jeu alors que les attaquants font le job pour ramener à 4-4 à la 42'. Nougarede s’appuie sur Arnould pour arracher les deux unités et mettre fin à une série de quatre défaites consécutives (5-4).

Futsal G4 Sainte-Ode 5 – BV Mont 4

9 sur 10 pour les Bastognards qui ont su relever la tête après un début de campagne difficile. "Ce n’est pas notre meilleur match de la saison, surtout en première période, contre un adversaire qui mérite mieux que son classement actuel, explique responsable Donovan Hinck. Cela a été mieux après la pause avec un gros pressing. Grâce à cette victoire, on intègre le top 5 avec l’espoir d’y rester." Les visiteurs sont bien dans le début de partie pour filer à 0-2. Les Ardennais sonnent le réveil pour se rapprocher à 2-3 à la pause. Avec Yohan Louvins entre les perches en l’absence de Ninane, ils inversent la tendance à la reprise, puis auraient pu se mettre à l’abri, mais rate un neuf mètres. Cela ne les empêche pas de s’imposer en fin de partie (5-4).