Six, huit ou dix, Mathéo Giboux peut jouer partout

Face à Rochefort, Mathéo Giboux formait le triangle médian en compagnie de Santi Mosquera et Arnold Nkokolo. Et pour l’occasion, celui qu’on a essentiellement connu comme sentinelle devant sa défense était l’élément le plus avancé du triangle. "Le coach avait bien défini mon rôle, je devais couper les passes de l’arrière et empêcher Marvin Étienne de relancer, commente Mathéo Giboux. J e pense que j’ai effectué mon boulot face à une équipe vraiment très puissante. Maintenant, avant le 0-1, nous étions quand même bien dans le match. Je pense que Rochefort a quand même eu un peu peur en début de match car nous sommes une bonne équipe et nous avons aussi des qualités. Le hic, c’est que nous avons commis quelques petites erreurs. Prenez les deux buts où nous regardons le ballon au lieu de regarder le joueur. Et cela ne pardonne pas. À ce niveau, cela se paye cash. En D3, tu clignes des yeux et le ballon est au fond. Il existe vraiment un gouffre entre la P1 et la D3, que ce soit au niveau physique ou intelligence de jeu. Et je remarque que j’ai déjà énormément appris depuis le début de la saison. Mais pour moi, nous allons arriver à sortir de cette zone rouge."

Capable de jouer à toutes les places de la ligne médiane, Mathéo Giboux a déjà dépanné un peu partout depuis l’entame de la saison. "La place où je préfère évoluer ? J’aime bien jouer comme pur numéro 6, mais Santi Mosquera réalise un gros travail depuis le début de la saison. Un cran plus haut, tu as Arnold Nkokolo qui est aussi monstrueux et comme numéro 10, Momo Mezouari est là aussi. Dans le milieu, nous sommes assez complets donc le principal pour moi, c’est de jouer, la place, c’est secondaire", termine ce pur produit de Libramont.