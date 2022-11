MANHAY: Detail, Rasquin, Castillo Cruz (39', Lecrenier), Paul, Borsu, Halgenstijn, C. Iacovano (46', Wollseifen), T. Méan, Spruytte, C. Méan (64', Crine) et A. Iacovano.

Alken 3 – Sibret B 2

Les Sibrétoises ont offert une belle réplique à un leader toujours nanti du maximum de points. Si celui-ci ouvre la marque avant le quart d’heure, Moinet parvient à rétablir la parité pour la demi-heure (1-1). Les visitées reprennent les devant peu après, mais on retrouve encore Moinet pour égaliser dans la minute suivante (2-2). Le but de la victoire tombe en début de 2e acte.

SIBRET: Maissin, Laurent (37', Grégoire), Dziechciarek, Delperdange, Moinet (78', Dequae), Valentin, Mathieu, Monfort, Bodet, L. Bihain et M. Bihain.