Une démission notamment causée par un souci lors du dernier match à Lommersweiller. "J’ai eu un différend avec un joueur du groupe, confie Nicolas Bodard. Depuis le début de la saison, au niveau disciplinaire, ce n’était pas parfait. Je pars du principe que les joueurs font partie d’un cadre et qu’il faut rester dans ce cadre afin de montrer l’exemple aux plus jeunes. J’ai prévenu le comité que je souhaitais une suspension. J’ai eu une réponse 72 heures plus tard. Le joueur s’est finalement excusé, mais ce n’était pas la première fois. Et au bout d’un moment, la patience s’effrite. Et selon moi, quand on ne réagit pas, on consent."

La réponse n’allant pas dans le sens de Nicolas Bodard, ce dernier a demandé un vote de confiance. "Je n’étais évidemment pas présent et les joueurs ont donc pu s’exprimer, indique l’intéressé. Par la suite, aucun joueur ne m’a contacté ou ne m’a téléphoné pour me parler. J’ai simplement eu contact avec le comité où on m’a expliqué que différentes choses m’étaient reprochées. Notamment un manque de communication ou encore le fait que les joueurs ne comprenaient pas mes choix."

« Pourquoi venir si la confiance n’est plus là ? »

Nicolas Bodard a finalement décidé de ne pas continuer. Et il a prévenu le club qu’il ne serait pas présent dimanche soir pour la venue de Welkenraedt.

"À partir du moment où tu n’as pas la confiance totale du groupe et du comité, cela ne sert à rien de continuer. Pourquoi venir coacher une équipe si le climat de confiance n’est plus là, commente Nicolas Bodard. J’avais très vite désigné un capitaine et un délégué afin de pouvoir dégoupiller les situations explosives. Je ne comprends pas qu’on me parle d’un manque de communication et je l’ai pris assez mal. J’ai créé des groupes de discussion afin de pouvoir échanger, je laisse plusieurs messages vocaux aux joueurs, Mais bon, à partir du moment où le dialogue ne passe plus, cela ne sert à rien. Je ne vais pas aller me faire du mal au volley. Nous mettrons cela sur le compte de la jeunesse du groupe."

Sur 36 entraînements, j’en ai eu cinq où les douze joueurs étaient là

Au niveau sportif, Nicolas Bodard "regrette de ne pas avoir pris de points face à Lommersweiller. J’avais pointé ce match, et celui comme Welkenraedt, comme des possibilités de décoller. Mais là non plus, je n’ai pas été écouté. Quand tu as un genou à terre, tu essayes de te relever en t’entraînant plus même si je sais que nous ne sommes pas des professionnels. Mais sur 36 entraînements donnés depuis le début, j’ai eu mes douze joueurs à cinq reprises seulement. Et à un moment donné, cela coince."