Mormont n’a pas brillé, mais il a maîtrisé

Si les deux équipes restaient sur un confortable succès (2-6 pour les Méchois, 4-0 pour les Mormontois) à l’heure de se défier, c’est donc celle des Nordistes qui a confirmé sa verve actuelle, signant au passage un 7 sur 9 qui l’amène sur la 3e marche du podium (en attendant le verdict du match Marloie – Durbuy).

La victoire qu’ils ont décrochée samedi, la 7e cette saison, est incontestable. Et n’était nullement contestée d’ailleurs par des Gaumais trop timides offensivement. Trop brouillons dans l’ensemble, les hommes de Philippe Petit, après avoir concédé les deux buts du match en cinq minutes, n’ont jamais trouvé la formule pour mettre véritablement en péril la maison orange. Même en passant d’un 4-4-2 à un 4-3-3 après le repos.

Deux coups francs de Day, rien de plus

Il y eut certes deux très bons coups francs bottés par Thomas Day – l’un juste à côté, l’autre bien détourné par Nseka – pour amener quelques frayeurs dans le domaine adverse, mais ce fut trop peu. Surtout pour perturber une équipe qui dégage une évidente sérénité pour l’heure, même quand elle se trouve privée de plusieurs titulaires. Sans leurs inspirateurs que sont Amrous er Boumediene, sans leur point d’appui offensif qu’est Michel, les Mormontois n’ont certes pas brillé outre mesure dans cette rencontre, mais ils ont laissé l’impression d’un bloc solide, cédant rarement à la panique et ne tolérant qu’un minimum d’initiatives adverses. En première période, les Godelaine, Lomma et autres Marchal ont étouffé une ligne médiane gaumaise alors incapable d’alimenter correctement le tandem Dewalque – Godfrin. Et comme Lecerf et D. Keysers ont eu le bon goût d’exploiter deux des quatre occasions visiteuses (après un premier essai trop croisé du même Keysers et un tir de Lomma détourné par Brolet), la troupe de Philippe Médery s’est trouvée sur un velours que les entrées de Breda, Gasparoto et Limpach ont à peine froissé après le repos. Il aurait fallu davantage que quelques bons coups de pied arrêtés pour faire plier ce Mormont-là.

Pour les Mauves, il n’y a cependant pas péril en la demeure puisque tous leurs concurrents ont mordu la poussière également, mais avant d’affronter Rochefort et Marloie, on imagine aisément qu’ils auraient aimé empocher l’une ou l’autre précieuse unité. Dans le même temps, les Mormontois, eux, vont accueillir Habay puis Givry. Et confirmer la tendance dans les derbies ?

MEIX: Brolet ; Blaise, T. Day, Gomrée, Schmit ; Walelo, Laurent (55’, Gasparoto), Puffet (55’, Limpach), N. Day ; Dewalque (46’, Breda), Godfrin.

MORMONT: Nseka ; Crèvecœur, A. Keysers (82’, Thiry), Dardenne, Renard (78’, Hansoulle), Lambert ; Godelaine, Lomma, Marchal, D. Keysers ; Lecerf (87’, Collignon).

Arbitre: L. Theunis. Assistance: 90.

Cartes jaunes: Laurent, Dewalque, N. Day, Gasparoto, Limpach ; Lambert, Dardenne, Marchal.

Carte rouge: Gasparoto (92’).

Buts: Lecerf (23’, 0-1), K. Keysers (28’, 0-2)

Note du match: 5.

23’, Lambert frappe un corner rentrant pour Lecerf qui s’isole au 1er poteau et ajuste un joli coup de tête (0-1).

28’, Godelaine s’infiltre dans l’axe méchois avant de servir D. Kaysers qui s’en va battre Brolet du plat du pied (0-2).

92’, pour des propos inconvenants envers l’arbitre au terme de la partie, Gasparoto, déjà averti pendant la rencontre, reçoit une carte rouge directe.