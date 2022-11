Soca Bastogne 19 Sogefoot 5

Sogefoot, qui avait déjà déclaré forfait quatre jours plus tôt pour une rencontre qui devait l’opposer au NLP Halanzy, ne déplaçait que quatre joueurs pour cette visite à Bastogne. "On a bien des difficultés à avoir un vrai match à domicile", s’attriste le président bastognard Benoît Parmentier. Il n’y a donc pas eu vraiment de suspense dans cette partie. Les Bastognards se replacent en ayant pris six points en sept jours.

Meix-le-Tige 8 REAL Luxembourg 5

Beau succès des Metchis. Après le but d’ouverture des visiteurs, ils filent à 6-1 avec notamment trois buts de Mairlot. Le Real relève quelque peu la tête par la suite, mais les visités ont fait le break (8-5).

Areler 5 – Soca Bastogne 9

Les jeunes Bastognards ont signé une grosse prestation pour prendre la mesure des Arlonais. Papy Strape et ses juniors ont démontré leur talent durant le premier acte pour faire le break à 2-6 à la pause. Malgré un Monteiro toujours aussi saillant, les Turquoises ne reviendront jamais (5-9).

LBA Halanzy 5 RC Aubange 0

Le sommet n’a pas eu lieu ; les Aubangeois ne pouvaient compter que sur trois éléments.

Halanzy en profite donc pour prendre les commandes de la série.