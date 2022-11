Les Chestrolaises émergent en fin de derby

Un match moyen, une Laura Henket limitée à 12 points (mais décisive dans les derniers échanges), pas moins de 29 pertes de balle (!), mais une nouvelle victoire pour les Chestrolaises, qui ont été longtemps malmenées, hier après-midi, en Gaume. "Je ne suis pas étonné par toutes ces pertes de balle, commente le coach Thomas Celant. Rulles joue de manière très agressive et c’est déstabilisant. Laura a été bousculée dans la raquette durant tout le match. Et elle n’a pas shooté un lancer franc ! Ce n’était pas un match facile pour elle, ni pour l’équipe. Mais au final, on repart avec les trois points et je n’en voulais pas plus. Cela fait deux semaines qu’on est dans le dur, mais on gagne. Avec une Laura limitée et sans Manon (Guiot), cela montre qu’on a une belle équipe. "

La défense de Rulles provoque 8 pertes de balle dès le premier quart-temps. Devant, Dumay, Laffalize et Hutlet ajustent à trois points (3/7), alors que Donnez s’impose à l’intérieur: 19-11 (10’). Neufchâteau se relance dès l’entame du 2e acte, via Leblanc et P. Laurant: 19-23 (15’), 21-28 (17’). Cette fois, c’est Rulles qui cafouille devant. Mais Jacob et Donnez maintiennent les Gaumaises dans le match, alors que Henket écope déjà de sa 3e faute: 28-31 au repos.

La défense rullote reprend le dessus et 9 pertes de balle s’ajoutent, en 10 minutes, au compteur du BCCA. Boulard, Laffalize, Hutlet et Donnez accélèrent et Rulles se détache à 45-39 (31’). Mais les Chestrolaises, plus agressives, se rebiffent à temps. C’est d’abord Jacquemin qui s’illustre, avec Antoine (47-49 à la 35’). Jacob et Manant s’interposent (51-49), mais les Rullotes ne trouvent plus de solution, alors qu’en face, Henket inscrit 6 points d’affilée et fait le ménage derrière: 51-57.

"On a super bien défendu, se félicite le coach rullot Mathieu Fivet. Je ne peux rien reprocher aux filles à ce niveau-là. Laura Henket, on l’a bien tenue pendant 37 minutes. Il fallait la tenir pendant 40. C’est elle qui fait la différence à la fin, devant comme derrière. Alors que nous, on ne fait plus rien de bon. C’est un match serré, on est très jeune, il faut en tenir compte. On ne marque que 51 points à domicile, c’est insuffisant."

Régionale II

Courcelles 69 Libramont 39

Vendredi, Logan Draux confiait que "pour aller prendre quelque chose à Courcelles, il faudra livrer un match parfait." Samedi, le coach libramontois a rapidement compris que ce ne serait pas le cas. Après dix minutes, les quatre points inscrits par Charlier ne pesaient pas lourd: 17-4. Pire, Courcelles appuie sur le champignon à la reprise en enchaînant dix points. Un lancer d’Eischen stoppe l’hémorragie, mais Libramont voit l’écart se creuser: 27-7, 33-9 et 40-18 au repos. Si Libramont gagne le troisième quart-temps, Courcelles enfonce le clou: 69-39.

Arlon 48 – Boninne C 52

Gros couac pour Arlon face à un concurrent direct. "Notre plus mauvais match offensif", soupire Serge François. La 1re période est partagée. Henrion met Arlon aux commandes et Boninne revient: 12-16. Leveling, Sanchez et une bombe de François inversent la tendance: 26-25 au repos. À la reprise, Chartry met 6 points, mais Boninne s’accroche. Pire, les Namuroises commencent à dominer au rebond offensif: 33-39. Les Arlonaises, via Chartry, repassent devant et restent au contact : 45-45 (39’). Problème, Arlon gère mal la dernière minute, Boninne prend l’avance. Gilson réussit cinq lancers. La dernière bombe de Chartry, sur le buzzer, est inutile: 48-52.