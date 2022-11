5,5 sur 10. Avec un peu plus de réalisme et d’envie, on devrait jouer les premières places. Cette sixième place est vraiment décevante.

Quel joueur de votre noyau mettriez-vous en évidence après ce premier tour ?

Tous mes anciens, mais en particulier, Morgan Toussaint, qui est à 100% à tous les matches. Mais je pourrais ajouter des Feltesse, Koenig et autres.

Quelle est l’équipe la mieux armée pour remporter le titre ?

Je vais dire Bleid. Pas parce qu’ils sont extraordinaires, mais parce que le niveau général cette année est vraiment faiblard. Ils devraient pouvoir émerger.

Quel est votre pronostic pour les quatre équipes qui disputeront le tour final, si Bleid est champion ?

Aubange, Habay, Nothomb et Saint-Mard. Saint-Mard ne m’impressionne pas malgré sa deuxième place, mais je pense qu’elle répondra présent, faute d’autres candidats sérieux.

Et du côté du maintien, qui voyez-vous faire la bascule en P3 ?

Je pense qu’Arlon B et Châtillon ne parviendront pas à remonter au classement. Saint-Léger ne m’a vraiment pas fait une fameuse impression et Tintifontaine tient principalement la route en dressant un mur devant son très bon gardien. Ce ne sera peut-être pas suffisant.

Quelle est l’équipe qui pratique le plus beau football ?

Sur ce que j’ai vu, je pense que Habay-la-Vieille mérite cette distinction. Gil Grevisse leur a apporté l’envie de jouer au football. Contre nous, ils ont été très bons.

Quelle est la révélation de la saison, à vos yeux ?

Incontestablement, Vance. Je ne les attendais vraiment pas à pareille fête. Sans que ce soit péjoratif, c’est un petit club qui réalise des choses exceptionnelles. Leur entraîneur Christophe Backes a beaucoup de mérite. Ils mettent des tonnes de courage chaque dimanche sur le terrain.

Et au rayon des déceptions, qui mettez-vous en pole position ?

Aubange. Avec le noyau dont je dispose, mon équipe devrait trôner au minimum parmi les équipes qui jouent les premières places. Je pourrais me cacher derrière les blessures, surtout celle de Robin Bellenger, mais ce serait trop facile. J’espère que ce deuxième tour va remettre les choses en place, mais neuf points et un match d’avance sur Bleid, c’est beaucoup. De toute façon, cela ne pourra pas être pire que durant cette année 2022.

Si vous pouviez piquer un joueur à une autre équipe de la série, qui prendriez-vous ?

Il y en a plusieurs et je ne vais pas citer quelqu’un que j’envisage de contacter pour l’année prochaine. Je vais mettre en avant l’exceptionnel gardien de Bleid, Bruno Lott, vu que je ne compte qu’un gardien à ma disposition. Ce serait bien d’avoir de la concurrence.

Et si vous deviez mettre en avant un joueur que vous ne connaissiez pas et qui vous surprend agréablement ?

Je ne connaissais pas Lucas Dubru qui nous a rejoints cette saison en provenance d’Arlon. C’est notre directeur sportif Jean-Yves Chapelle qui me l’a chaudement recommandé. Il s’est parfaitement intégré et est phénoménal.