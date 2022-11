J’ai reçu un coup de fil de Jean-Louis Hanot, mon coach de P3, samedi pendant la journée, il m’a demandé si j’étais libre. Je l’étais et j’ai donc accepté d’aller donner un coup de main.

Était-ce juste un one-shoot ?

Nous avons discuté après le match avec l’entraîneur. Ce qui est compliqué pour moi, ce sont les séances d’entraînement, je bosse à Liège comme coach sportif et je ne peux pas me libérer chaque fois. On a convenu que je pourrais venir m’entraîner une fois, on va voir ce qui est possible. Mais le week-end prochain, je suis en vacances, je ne pourrais pas jouer déjà.

Vous êtes prêts à évoluer avec l’équipe A jusqu’en fin de saison ?

Oui, je veux aider le club. Mon premier match s’est bien passé, je ne me suis pas senti dépassé et le club a mis le souhait que je reste en A.

Vous ne jouerez plus en B ?

Je vais tenter de m’organiser au mieux pour jouer avec les deux équipes, en fonction du programme, des besoins aussi dans les deux formations. Physiquement, je n’ai pas de souci, je fais du sport quasiment chaque jour et samedi, je me suis senti très bien face à Raeren.

L’avenir de l’équipe A est en danger, comment le groupe de l’équipe B vit ces moments ?

Nous sommes impuissants, on vit cela à distance puisque les relations entre les deux équipes n’existent pas vu la différence de niveau. On subit les événements, mais je vous assure que l’ambiance reste bonne. Nous sommes prêts à aider l’équipe A à aller au bout sinon nous serons pénalisés.

Les joueurs de l’équipe A ne sont pas payés, ont quitté leurs pays pour évoluer à Givry, comment était l’ambiance samedi ?

Honnêtement, je n’ai pas ressenti de malaise, de mauvaise humeur. Ils vivent des moments compliqués, mais ils ont tenté des choses, ils ont essayé de faire de leur mieux. Nous n’avons pas été ridicules malgré les absences avec par exemple un garçon de 16 ans et demi entre les perches.

Vous avez été formé à Virton avant de passer à Eupen (U19-U21). Après, il y a eu le FC Liège, Spouwen (D2 flamande), puis Stockay et Aywaille la saison dernière. Comment avez-vous atterri à Givry en P3 ?

J’ai stoppé en cours de saison dernière à Aywaille à cause de soucis avec la direction et le staff, je voulais reprendre du plaisir. Je retrouve des copains et surtout j’évolue avec mon frère Axel. Je voulais retrouver du plaisir, sans pression et c’est le cas. Je m’amuse bien, j’ai beaucoup de liberté et je ne m’ennuie pas en P3, il y a de bonnes équipes, je suis agréablement surpris. Mais je suis aussi venu parce que l’équipe est ambitieuse et veut monter en P2, j’espère pouvoir l’aider à atteindre son objectif.

À 23 ans, vous avez encore envie d’évoluer à un niveau plus élevé ?

Vous m’auriez posé la question il y a cinq, six mois, j’aurais répondu par la négative. Mais là, la passion a repris le dessus et je ne dis pas non. On verra si j’ai des possibilités, mais pourquoi pas.