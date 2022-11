Waremme 69 Neufchâteau B 58

Deuxième défaite de suite pour les Chestrolais. "Waremme, c’est costaud, un peu comme Cointe et ce n’est pas là qu’il faut aller chercher des points. Cela n’empêche que vendredi soir, c’était prenable, commente Nicolas Sturam. Nous aurions pu faire mieux, nous avons manqué de consistance pendant quarante minutes."

Waremme fait la course en tête et dispose déjà d’une avance relativement confortable au repos ; 39-28. "Nous encaissons de trop, dit Nicolas Sturam. La première période a été décevante." Toujours en lutte à dix minutes de la fin (48-37), Neufchâteau B revenait à dix points trois minutes plus tard (53-43), mais Waremme, emmené par un bon Moray, a gardé son avance jusqu’au décompte final. "Nous sommes revenus à six points à trois minutes de la fin, mais Waremme a su remettre des shoots, termine Nicolas Sturam. J’attends plus de tout le monde. J’ai des garçons qui doivent apporter plus, à tout point de vue."

Régionale II

Maffle 77 – Saint-Hubert 74

Défaite frustrante pour Saint-Hubert qui a mené la majeure partie du match avant de se faire crucifier dans le final. "Nous sommes devant pendant 38 minutes, soupire Bastien Gilain. Il faudra désormais gagner contre Liège au prochain match afin d’éviter la pression au deuxième tour."

Si Saint-Hubert débute bien (7-12), Maffle passe devant (20-18). Saint-Hubert reprend bien. Noël, Poncin et Legros font passer le score à 22-30. Saint-Hubert reste devant (36-42, 47-53, 51-54) avant de voir Maffle reprendre les commandes: 65-62. Une bombe de Noël remet tout le monde à égalité (69-69), mais Maffle s’impose finalement 77-74 en assurant aux lancers. "Nous n’avons pas su défendre et mettre des stops dans les deux dernières minutes, indique Bastien Gilain. C’est là que le match tourne. À 74-72, il reste dix secondes, Maffle rate un lancer, mais nous n’arrivons pas à prendre le rebond. Nos erreurs se répètent. Après, les gars ont quand même livré un très bon match."

Mons 79 – Arlon 60

Mené 12-3 d’entrée de jeu, Arlon parvient à réagir pour revenir petit à petit: 13-9, 21-16 et 34-31 au repos. L’entame de la deuxième période est par contre plus compliquée et Mons fait le trou pour filer à 59-42 (30’). Arlon parvient à limiter la casse dans les dix dernières minutes. "Mons est passé en zone en seconde période et nous avons eu du mal, confie Denis Jacquemin. Nos shoots ne sont pas rentrés. Nous mettons une bombe pendant que Mons en a planté 12. Il y avait la place, mais comme chaque semaine, nous avons une absence pendant un quart- temps et cela se paye cash."