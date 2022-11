Propos racistes: Marloie – Durbuy arrêté à la 72e !

On joue la 72’ quand Hanneuse commet une faute sur le capitaine durbuysien Turhan le long de la ligne, côte tribune. L’arbitre dégaine une biscotte au joueur marlovanais pour la faute. Mais le coup franc, lui, ne sera jamais joué. Et pour cause, des échanges commencent à fuser entre une poignée de supporteurs locaux et des joueurs durbuysiens qui s’attroupent le long de la ligne. Énervés, ces derniers prennent la direction du vestiaire. La raison de leur colère ? Des propos racistes tenus par certains supporteurs de Marloie.

L’arbitre, M. Nicolas, prend alors la décision de renvoyer tout le monde au vestiaire. Pour un arrêt provisoire ? Non. Le directeur de jeu ressortira cinq minutes plus tard, après avoir appelé les deux capitaines, pour donner le coup de sifflet final. Une décision motivée par des "propos racistes clairs", entendus par l’assistant, M. Beckers.

La suite appartient désormais à l’ACFF. Match à rejouer ou défaite 0-5 pour Marloie: l’avenir nous le dira.

