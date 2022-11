Le coup d’accélérateur de Mathieu Delarge

Celui qui partage sa vie entre Hargimont, chez son paternel, et Bruxelles, chez sa mère, a appuyé sur le champignon dans le 2e tour pour s’isoler devant. Un sacré coup d’accélérateur à l’image de celui qu’il a donné à sa carrière cette saison, notamment sur 20 km et semi-marathon. "Après 1 h 32 en 2017 ou 2018 et 1 h 16 en 2021, j’ai couru mes troisièmes 20 km de Bruxelles en 1 h 12.51, précise Mathieu Delarge. Après avoir couru seul toute la course. On m’avait en effet promis un dossard élite, mais j’ai eu un autre numéro. Plus tôt, j’ai fait deux semi-marathons . À Gand notamment, en 1 h 16.14, après être passé au 20e km en 1 h 11. J’ai un peu explosé sur la fin."

Le "Bruxello-Famennois" a aussi gagné d’autres joggings par-ci par-là et porte les couleurs de Jogging Plus et de l’Excelsior Bruxelles, club d’athlétisme avec lequel il s’entraîne sur la piste du Stade Roi Baudoin. Sur le tartan, et sur deux distances pour lesquelles il n’avait pas de référence, il a réussi des chronos de 9.09 sur 3 000 m et 16.27 sur 5 000 m. Des performances pour le moins encourageantes pour la suite.