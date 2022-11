La troisième sera-t-elle la bonne pour Rulles ?

Après un passage plus compliqué, Rulles a renoué avec la victoire dimanche, à Ganshoren. "En livrant un bon match, précise Anna Fivet. Nous avons pris nos shoots, ils sont rentrés, cela met en confiance."

Elle ne part donc pas battue d’avance avant ce derby . "D’autant que nous évoluerons dans notre salle, précise la Rullote. Et nous avons prouvé, notamment face à Ciney, que chez nous, nous pouvons battre tout le monde. Il y aura pas mal de monde et j’adore jouer dans des ambiances pareilles. Cela peut paralyser certaines joueuses, mais ce n’est pas mon cas. Cela me donne, au contraire, de l’adrénaline. Il y a un petit stress, mais il est positif."

Elle shoote moins cette année

Avec cinq victoires en neuf matches, Rulles est la surprise de ce premier tour. "Nous avons eu quelques rencontres plus difficiles où nous sommes un peu passées à côté, mais cinq victoires à cette période de la saison, pour une équipe promue, avec des filles qui découvrent la série et débutent leur deuxième année chez les adultes, c’est loin d’être insuffisant, sourit Anna Fivet. La différence est quand même importante par rapport à l’an dernier. En face, des filles ont joué dix ans en R1 ou même en D1. Ce n’est pas comparable non plus au niveau physique."

Habituée à marquer énormément la saison dernière, grâce notamment à une grosse adresse à distance, Anna Fivet est plus discrète au niveau du scoring cette saison. "Je prends un peu moins de shoot depuis le début de saison, avoue-t-elle. Je lis un peu plus le jeu et en face, ce sont des filles qui défendent bien et qui mettent une grosse pression. C’est parfois plus compliqué de shooter ou de prendre ses responsabilités."