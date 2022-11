Habay accroche le leader, match arrêté à Marloie

Parlons sport maintenant, avec la belle prestation des Habaysiens qui ont partagé l'enjeu contre l'actuel leader richellois. Pourtant, avant la mi-temps, les hommes de Samuel Petit dominaient outrageusement la rencontre, avec un Copette "Messiesque" auteur d'un but et de deux assists. Malheureusement pour les Gaumais, après la pause, l'équipe de Richelle est remontée avec de meilleures intentions et ont réussi à revenir au score. Avec l'exclusion de Serwy à la 70e, les Habaysiens ont souffert et sont finalement heureux de sauver un bon point.

Aussi, on note une nouvelle défaite de Givry contre Raeren, qui continue malheureusement de couler sportivement et extra-sportivement. Idem pour Libramont qui a subi la loi du puissant Rochefort. Si les Libramontois ont bien résisté en première mi-temps, les Rochefortois, après avoir pris l'avantage, ont géré la seconde période pour s'imposer. Même scénario dans le derby luxembourgeois entre Meix et Marloie. Après s'être mis rapidement à l'abri, les Mormontois ont fait preuve d'une belle maitrise de la rencontre, facilitée par une supériorité numérique en seconde période, pour décrocher les trois points et rester dans le trio de tête au général.

Enfin, une rencontre de P1 était tout de même au programme ce samedi soir. En effet, le duel entre Messancy et Assenois du 17 septembre dernier avait été stoppé en raison de la grosse blessure de Hugo Beaufays. Il s'est donc joué ce samedi soir et s'est conclu sur la victoire méritée de Messancy, malgré quelques frayeurs en fin de partie, qui en profite pour dépasser Chaumont au classement.

Les résultats:

Marloie – Durbuy, arrêté

Meix/Virton – Mormont, 0-2

Libramont – Rochefort, 0-2

Givry – Raeren-Eynatten, 0-4

Habay-la-Neuve - Richelle, 3-3

Messancy – Assenois A, 2-1