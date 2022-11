1 Habay est, avec Huy, l’équipe qui a essuyé le moins de revers dans ce championnat: un seul, contre Marloie, le 25 septembre (0-3). Mais si l’équipe de Samuel Petit perd peu, elle a aussi beaucoup de mal à gagner depuis son 12 sur 12 initial: une seule victoire sur les neuf derniers matchs (1-5 à Givry)

4 Les Habaysiens restent sur quatre rencontres sans victoire à la maison (3/12, avec seulement 3 buts marqués, tous les trois contre Libramont). Leur dernier succès sur leur terrain remonte à la visite de Durbuy, le 10 septembre.

5 L’écart qui sépare Richelle, 1er, de Habay, 6e. Ce match ressemble donc à un tournant pour les Gaumais, qui se feront tout doucement décrocher en cas de défaite.

7 Si les Habaysiens avancent au ralenti depuis deux mois, ils le doivent à leur impressionnante collection de partages: sept en huit rencontres.

8 Les Liégeois sont invaincus depuis huit rencontres.

8 Si Richelle n’est pas l’équipe la plus spectaculaire de la série, elle s’appuie sur une défense de fer, la plus solide de D3. Les Visétois n’ont concédé que huit buts en treize sorties et un seul sur les cinq derniers matchs (à Meix).

17 Si Richelle mène le bal au classement, il n’a que la 9e attaque de la série (17 buts). Seulement un de plus que la lanterne rouge, Durbuy. Son meilleur réalisateur, Anthony Boulton, n’a planté que quatre roses.