Neufchâteau B se déplace ce vendredi (21 h) à Waremme, le leader du championnat, avec 8 victoires et 1 défaite. " Ils s’appuient sur Moray, Gaudoux et Bully, l’un des meilleurs trios de la série, si pas le meilleur , avance le coach chestrolais Nicolas Sturam. Et ils sont assez complets. Mais on y va pour gagner. On doit jouer crânement notre chance, pendant 40 minutes. "