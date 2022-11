Lallemand garde un bon souvenir de Bouillon

Chez les Namuroises, Philippe Lallemand a un double rôle. Il coache l’équipe de Promotion chez les Dames et il est également directeur sportif. "Mais uniquement des équipes seniors, glisse celui qu’on a aussi connu à Marche dans le passé. La première année, quand je suis arrivé, je ne voulais m’occuper que du coaching car je voulais avoir un peu plus de temps. Cela fait trente ans que je baigne dans le volley, je voulais pouvoir souffler un peu. Mais l’envie est revenue. Nous avons huit équipes seniors chez nous, cinq en Dames et trois en Messieurs. Mon fils, Thomas, joue d’ailleurs dans l’équipe de P1. Il a quitté Bouillon après un petit couac quand les renforts extérieurs sont arrivés en N3, mais c’est derrière lui. Comme il n’avait pas le permis, c’était compliqué de poursuivre à Bouillon. D’autant plus qu’il est entraîné dans la vie professionnelle. Là, il se stabilise un peu. Corentin Herman, passé également par Bouillon, est aussi à Ohey."

« Que fait Bouillon en B ? »

Ce samedi, Philippe Lallemand va retrouver une équipe de Bouillon métamorphosée par rapport à ce qu’il a pu connaître. "Je connais quand même quelques filles. Comme Fiona Gérard par exemple, raconte l’intéressé. J’ai aussi eu l’occasion de voir Bouillon à l’œuvre quand cette équipe est venue à Gembloux. Honnêtement, cette équipe est un cran en dessous. Et c’est dommage pour elle de se retrouver en série B, car c’est la série la plus costaude. Dans la série C, Bouillon obtiendrait des résultats. Je ne comprends d’ailleurs toujours pas comment Bouillon peut se retrouver en série B. Cette équipe n’a plus aucun derby. Et cela fait deux ans que cela dure. J’ai beau chercher les raisons, je ne comprends pas. Mais bon, cela fait longtemps que je n’essaye plus de comprendre les décisions de la Fédération. Si je suis encore Bouillon chez les Messieurs ? Oui. Et je vois que les résultats sont meilleurs que l’an dernier. C’est chouette."

On oublierait presque de vous dire que le duel de ce samedi sera très important. Car si Bouillon est dernier avec zéro unité, Ohey est juste devant, avec six points. "Nous sommes une équipe promue et donc, le but est de se sauver, dit Philippe Lallemand. Six points, c’est déjà bien. Ce sera un match à gagner ce samedi. Mais la pression sera davantage sur Bouillon. Car dans le pire des cas, nous aurons toujours trois points d’avance."