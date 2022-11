Au départ, Demelenne allait acheter des lentilles

Mais une récente visite chez l’opticien, à Habay, a complètement changé ses plans. "J’allais simplement acheter des lentilles, raconte-il. Kévin Huberty, avec qui j’ai joué à Arlon, travaille là-bas. On a inévitablement fini par parler de foot et de la situation à Freylange. Il m’a dit qu’ils cherchaient des joueurs pour élargir le noyau." 37 ans, affilié nulle part: le profil de Jean-Benoît Demelenne correspond exactement aux besoins du club arlonais. "J’ai ensuite discuté avec Éric (Picart) , que j’ai eu comme entraîneur pendant un an à Libramont, poursuit-il. Et j’ai pris la décision de relever le défi. Pour trois raisons. Primo, j’habite à Viville, à 1 km du terrain. Secundo, le noyau et l’entraîneur sont de qualité. Tertio, Freylange évolue en P1."

L’ancien joueur d’Arlon a participé à son premier entraînement ce jeudi. "Et j’ai déjà pris beaucoup de plaisir, assure-t-il. Il y a de la qualité dans le groupe, c’est indéniable. L’équipe manque probablement un peu d’agressivité quand il s’agit de récupérer le ballon. Je vais essayer d’apporter un petit plus dans ce domaine. Mais je viens simplement donner un coup de main et élargir le noyau, je ne revendique rien."

Jean-Benoît Demelenne n’a disputé qu’une quinzaine de matchs, depuis 2019. Et seulement cinq la saison dernière avec Autelbas. "Où j’avais signé pour retrouver d’anciens copains d’Arlon comme Quentin Gribaumont et Geoffrey Limpach, dit-il. Avec les blessures des uns et des autres, on a finalement très peu joué ensemble et le club a connu une saison très compliquée en 2A (NDLR, dernier avec 4 points) . Tout cela m’a poussé à raccrocher les crampons et à m’orienter vers d’autres disciplines: le triathlon, le tennis (NDLR, avec un certain succès puisqu’il est monté C15.1 en seulement douze mois) et le futsal. Je suis bien, physiquement. Pendant l’entraînement, jeudi, je n’avais pas l’impression d’avoir arrêté le foot pendant six mois."

Celui qui a porté le maillot d’Arlon de 2009 à 2020 va donc tenter, désormais, de participer au sauvetage du club voisin.