Serein, non. C’est un gros match. C’est le 1er contre le 2e. On n’est pas stressé, mais c’est un beau challenge pour nous, ça ne va pas être facile. On sait qu’on va être attendu.

C’est le premier véritable gros test pour vous ?

Non. Mais l’un des plus gros, c’est sûr. On en a déjà eu trois, contre Fratin, Habay et Libramont. Et on n’a pas eu facile.

Votre adversaire le plus coriace, jusqu’à présent ?

Fratin. Ça aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre. Contre Libramont, on s’est fait peur à la fin, mais on gagne quand même de 15 points (78-62). Et Saint-Hubert nous a impressionnés. C’est une très belle équipe, avec des jeunes.

Qui est favori: Rulles, qui a l’avantage du terrain, mais qui ne joue pas un grand basket depuis le début de la saison, ou Athus, toujours invaincu ?

Pour moi, c’est 50-50. Rulles sera sur son terrain, oui, mais il y a moyen d’aller gagner là-bas. On verra. Ils vont peut-être sortir le match de leur saison contre nous. Tout peut arriver.

L’enjeu est important pour les deux équipes ?

Tout à fait. On a envie de gagner, c’est sûr. Pour le moral, déjà, ça ferait du bien. Et on aimerait bien arriver à 10 victoires et aucune défaite. La 1re place ? On va essayer de tenir le plus longtemps possible. La saison est encore longue. Un bilan de 9 victoires, sans défaite, fin novembre, on ne s’y attendait franchement pas.

Quelles sont les clés de votre réussite ?

Pour moi, on joue bien en équipe, on a une très bonne cohésion. Et l’ambiance est super entre nous.

On peut vraiment se reposer sur les jeunes

D’un point de vue personnel, vous ne marquez plus autant qu’il y a quelques années. Votre rôle a changé ?

Non. Mais je joue moins. Il y a quelques années, avec Medhi (Araujo), on jouait presque 40 minutes par match. Ce n’est plus le cas. On fait plus tourner. D’ailleurs, jouer 40 minutes, je ne pourrais plus. Aujourd’hui, j’ai 30 ans et deux enfants, ce n’est plus pareil… Avec Medhi, Nicolas (Mattern) et Erwan (Lehardy), nous sommes les quatre plus anciens et nous parlons beaucoup aux jeunes. C’est à eux à prendre le relais.

Justement, les Diderich, Fisch et autre Bernard contribuent nettement plus cette saison, non ?

Oui, énormément. Et cela nous fait du bien. Diderich a plus confiance en lui cette année et ça se voit. Fisch et Bernard, ils apportent beaucoup dans le jeu intérieur. Ça court et c’est physique. Ils sont athlétiques. Ils ont fait un gros match, le week-end, dernier contre Bouchlarhem (Fratin). Et il y a aussi Sébastien Janson. En défense, il est fort présent. On peut vraiment se reposer sur eux. Ce sont de très bons jeunes. Et ils sont là à chaque entraînement, ils se battent sur les ballons, ils sont volontaires et ils travaillent.

Et comment ça se passe avec le nouveau coach, Michaël Raimond ?

Tout se passe très bien avec lui. Ça tourne vraiment bien. Il nous fait travailler, que ce soit basket ou physique. Et on l’écoute et on se donne. Le courant passe très bien, même en dehors du terrain.