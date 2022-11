Virton : assez parlé, des actes maintenant

La défaite face au Standard vendredi, plus récente étape de son improbable série (2 sur 27 désormais), aura à ce point marqué les esprits qu’elle a débouché sur plusieurs entrevues cette semaine. Une première, lundi, entre le coach et la direction, puis une seconde mercredi, entre le staff et les joueurs, tandis qu’il est prévu aussi qu’un représentant du board rencontre à son tour les joueurs.

Sauver les meubles avant le mercato

Écartons d’emblée l’éventualité d’un limogeage qui pourrait faire office de choc psychologique puisque Christian Bracconi a été confirmé dans ses fonctions par Flavio Becca et son entourage. L’accent est surtout mis sur les valeurs que doit afficher le groupe, sur la nécessité de renoncer moins facilement, en attendant de se renforcer au mercato. On ne verra pas débarquer dix joueurs en janvier, comme la saison passée, option qui s’était avérée désastreuse, mais le club mise sur deux ou trois renforts bien ciblés, opérationnels immédiatement et capables d’apporter une réelle plus-value. Notamment dans la ligne médiane, où l’animation et l’impact physique manquent cruellement. "Les recherches ont déjà commencé, indique Christian Bracconi, n’en déplaisent à certains joueurs. Mais ils savent que ça se passe comme ça. Et savent aussi que leurs prochaines prestations peuvent influencer le recrutement. Cela doit être une source de motivation ; ils doivent prouver qu’on peut compter sur eux."

100 et 54

Le coach virtonais a tenu un long discours à ses troupes. "Sans doute le plus long et le plus dur depuis que je suis ici", avoue le Corse qui, vidéo à l’appui, a mis le doigt là où ça fait mal. Mentionnant aussi deux chiffres à son groupe: 100 et 54. "Cent parce que je n’ai pas envie que l’année du centenaire du club soit associée à une descente, explique-t-il. Les joueurs ont aussi le devoir de représenter le club, la ville et des supporters qui ne nous lâchent pas même s’ils ont des raisons de montrer leur mécontentement. Et 54 parce que c’est le nombre de points qu’il reste à prendre (NDLR: play-off compris). Ce qui signifie que le combat est loin d’être terminé."

Pour leur carrière aussi

Évidemment, quand des joueurs viennent d’horizons aussi différents, quand aucun élément du noyau, à l’exception du jeune Guillaume, n’a de véritable attache avec le club qui l’accueille, c’est particulièrement difficile de susciter cette envie de donner sa vie sur le terrain. Et Christian Bracconi en convient. "À cet égard, je trouve que notre prochain adversaire peut servir d’exemple, dit-il. Le Lierse n’a peut-être pas l’équipe la plus brillante de la série, mais elle dégage une force collective et montre des qualités mentales qui l’ont notamment aidée à prendre un point à l’aller. La force de caractère, c’est généralement quelque chose d’inné, mais vous pouvez la développer dans un environnement favorable, si quelques leaders parviennent à tirer le groupe vers le haut. Des gars qui donnent tout sur un terrain, il y en a ici, mais sont-ils capables de prendre les autres par la main ? Je l’espère, mais je n’ai pas la réponse. Quoi qu’il en soit, même si l’attachement au club n’est pas aussi marqué qu’il a pu l’être par le passé, les joueurs doivent aussi comprendre qu’ils mettent leur carrière en danger s’ils ne se montrent pas à la hauteur."

Moins esthétique

Concernant le match de ce dimanche soir, Christian Bracconi ne cache pas qu’il va privilégier les joueurs "capables d’aller à la guerre. Dans notre situation, l’aspect esthétique compte moins. Moi, si on joue mal dimanche, mais qu’on prend des points, ça me va. Je vous avoue toutefois qu’à l’heure actuelle (NDLR: vendredi midi), je suis encore loin d’avoir mon onze de départ en tête. On doit encore y réfléchir avec le staff."

La mer du Nord plutôt que Tahiti

L’Excelsior partira en stage en début d’année, la reprise étant fixée au samedi 21 janvier, avec un déplacement à Dender au menu. Mais contrairement à la plupart des formations de Pro League, les Gaumais ne prendront pas la direction du sud et du soleil. "Je m’y opposerais si on nous le proposait, confie le coach Christian Bracconi qui envisage plutôt de passer quelques jours aux abords de la mer du Nord. " Financièrement, cela peut nous permettre d’économiser de l’argent qu’on pourrait injecter au mercato, justifie-t-il. Et puis, sur un plan éthique, ce serait une mauvaise idée. Dans la position qui est la nôtre, on ne doit pas donner l’impression qu’on va passer quelques jours de vacances, à bronzer près de la piscine, mais plutôt faire comprendre à tout le groupe qu’on doit travailler dur et se préparer à ce qui nous attend dès la reprise. Je ne dis pas qu’un stage au soleil n’est pas utile. Je me souviens d’un voyage de 15 jours à Tahiti à l’époque où je jouais avec le FC Metz. Le choc thermique était important, à l’aller comme au retour. Nous étions revenus tout bronzés, mais l’esprit de groupe avait été tellement renforcé dans ce stage qu’au bout de la saison, nous avions remporté la Coupe de France. Ici, toutefois, une telle option serait malvenue. "