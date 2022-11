Absent 7 mois, Geoffrey Lallemand revient et gagne le Festival Trail Semois

Deuxième en 2021 derrière Nicolas Day qui l’avait laissé sur place avec une cheville douloureuse, Geoffrey Lallemand, 43 ans, a pris sa revanche. Il a gagné en 3 h 02, avec 8 tours, 34 km et 1 400 m de D + au compteur, ainsi que 3 minutes d’avance sur Davy Wattiez. Valentin Wilmet de l’Hard’n Trail complète le podium. Le traileur de Porcheresse ne pouvait rêver meilleur retour aux affaires, après 7 mois sans dossard. Il avait pourtant débuté la saison en fanfare, avec, en quatre courses, trois podiums (un succès, deux fois 2e) et une 4e place. "En mai, je me suis bloqué l’astragale en balisant le Trail du Jambon, dit-il. J’ai continué à courir comme si de rien n’était. Mon genou a morflé. J’ai finalement consulté un ostéopathe, Tanguy Berte, organisateur du Jambon. Ce n’est que trois semaines avant la course que je n’ai plus rien ressenti."

Au secours, plus de lampe

L’informaticien de Vivalia poursuit: "Cela dit, même apte, je n’aurais pas eu le temps de m’attaquer à un objectif. J’ai longtemps été débordé de travail avec la cyberattaque de Vivalia. J’ai seulement moins de boulot depuis peu. C’est pourquoi j’avais fait du Festival Trail Semois un objectif. J’ai juste eu une frayeur. Après 2 h 40, ma lampe n’avait plus de batterie. J’en avais une de secours que j’avais déposée sur ma table, car elle ballotait sur moi. Elle n’y était plus. J’ai appris plus tard que quelqu’un l’avait déposée au secrétariat. Heureusement, on m’en a prêté une."

Geoffrey Lallemand lorgne désormais vers 2023. "Je ferai notamment la Bouillonnante, le 22 avril, annonce-t-il. J’apprécie la volonté d’Étienne Van Gasse de la maintenir. Certains sont déçus qu’elle quitte le château de Bouillon pour Alle-sur-Semois. Pour ma part, je trouve cela chouette. Il faut du changement dans la vie."

Du changement, il y en aura aussi au Trail de La Roche à Minguet, d’habitude 100% nocturne et avec des distances bien définies, qu’il organisera le 4 mars. "On pourra choisir son kilométrage en cours de route, et courir de jour ou de nuit, voire les deux", confie déjà Geoffrey Lallemand.