Olivier Jacob a retrouvé le sou rire à Neuvillers

Il s’avère qu’après le départ du duo Baijot-Déom, il a décidé de relever un nouveau challenge en tant que nouveau coach de l’équipe B de Neuvillers, et ce depuis 5 matches. "S’agissant de mon arrivée chez les Noir et Blanc, le Président Coibion m’avait déjà contacté deux fois par le passé mais j’avais déjà donné ma parole auprès d’un autre club".

La troisième fois fut dès lors la bonne pour un Olivier Jacob, qui restait donc sur sa faim chez les Ardoisiers. "Je ne suis pas fan des équipes B mais à Neuvillers, l’hégémonie des jeunes du cru est pleinement respectée. C’est véritablement la marque de fabrique de ce club."

Olivier Jacob est en outre satisfait du noyau mis à sa disposition. "L’équipe est forcément très jeune et manque de métier mais elle est composée de 25 joueurs qui sont à l’écoute et qui sont vraiment soudés. Un tel nombre n’est pas facile à gérer mais cela exhorte les gars à se battre pour glaner leur galon de titulaire."

« Libramont sera dans le Top 3 »

On peut dire qu’après un départ ô combien alambiqué, l’arrivée du citoyen de Warmifontaine paraît salvatrice pour les Chats, avec un 7/15 à la clé face à des équipes du haut de tableau. "Le groupe peut encore progresser mais il y a lieu de procéder" step by step ". Il y avait lieu d’inverser la tendance et de quitter la spirale négative."

Une chose est sûre, avec la victoire dans le derby face à Libramont B, les jeunes pousses d’Olivier Jacob tiennent leur match référence. "Pour Neuvillers, battre Libramont constitue toujours un sacré must. Je sais de quoi je parle, quand j’étais à Libramont (Ndlr: coach des équipes de jeunes), on savait que ce derby était spécial. Les supporters et dirigeants auront sans nul doute apprécié ce succès probant. Je pense que ce résultat est avant tout dû à notre progression et le travail réalisé en amont. Les garçons se libèrent et la structure de l’équipe prend forme. S’agissant de Libramont, c’est une belle équipe qui terminera selon moi dans le Top 3." Le nouveau coach ne regrette pas son choix d’avoir posé ses valises à Neuvillers. "C’est un club bien structuré avec un gros potentiel de bénévoles, l’encadrement de l’équipe est top, notamment avec Sébastien Denoncin. J’ai pu aussi constaté que l’image de Serge Wilkin est encore fort présente dans la tête de mes joueurs, ce qui est magnifique et témoigne du grand respect à son égard." Outre Warmifontaine, Olivier Jacob affrontera également ses anciens disciples de Namoussart. "L a période au sein du club du président Kerger fut formidable avec une dernière saison tout bonnement magnifique. J’y garde de très bons contacts et je leur souhaite le meilleur pour l’avenir", conclut-il.