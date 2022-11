C’est difficile. Les images continuent à défiler sans cesse dans ma tête, même la nuit. J’ai parlé avec une ancienne joueuse, qui a vécu la même mésaventure que moi, et elle m’a conseillé de rejouer directement. J’ai mordu sur ma chique ce samedi mais en dames, cela s’est plutôt bien passé, avec un joli succès à Dinez.

Venons-en justement au début de saison de votre équipe d’Aye. Vous êtes dans une bonne spirale, avec 8 points pris sur 9 possibles lors des trois dernières rencontres. Un soulagement après un début de saison où la balle ne roulait pas pour vous ?

Oui, car après notre match victorieux en ouverture, nous avons souvent perdu plusieurs fois à la belle dans des rencontres où nous aurions pu accrocher au moins un nul.

Pour le moment, nous sommes toutes les trois en forme, ce qui était rarement arrivé les saisons précédentes.

On sait que l’on peut compter l’une sur l’autre. Je pense même que l’on peut difficilement faire mieux que pour le moment.

Vous n’avez pas joué pendant quelques saisons. Est-ce dû à la naissance de vos enfants ou y a-t-il une autre raison ?

Non, c’est effectivement la raison. J’ai arrêté la compétition fin 2014 à la naissance de mon premier garçon. J’ai eu un deuxième garçon et j’ai repris l’année avant le Covid, en P1 dames.

Jusqu’à présent, Aye n’est jamais parvenu à se maintenir directement, sans devoir passer par les barrages ou être repêché. C’est votre objectif principal pour cette saison ?

Oui, nous voulons rester en régionale. Et comme nous jouons mieux que la saison dernière, je pense vraiment que nous pouvons y arriver. Rester dans le Top 8 est possible même si dans notre série, hormis Braine l’Alleud qui semble bien plus fort, toutes les équipes peuvent prendre ou perdre des points partout.

Est-ce qu’aujourd’hui, vous vous rapprochez du niveau que vous aviez il y a huit ans ?

Oui, surtout en messieurs, puisque je joue dans les deux compétitions.

Je suis contente de ma saison en dames mais j’ai souvent manqué de réussite jusqu’ici. Mais oui, je ne suis pas loin d’être C2 à l’heure actuelle.

L’équipe B, qui évolue en P1, va devoir se battre pour le maintien. Est-il prévu que vous descendiez de temps en temps, comme l’a fait Justine Colleaux la semaine dernière ?

S’il y a besoin, oui, nous irons donner un coup de main sans problème mais rien n’est fixé à ce sujet.