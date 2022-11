À l’âge de 12 ans lorsque j’ai commencé au club de Dinez. À l’époque, je m’entraînais une fois par semaine avec Claudy Libart. Mais l’envie de progresser était là donc, la saison suivante, j’ai accéléré le rythme pour passer à deux séances hebdomadaires et les résultats ont suivi. Je suis monté E2.

Ensuite, tout va s’enchaîner rapidement au niveau des classements, et puis ce transfert à Tenneville…

Je suis passé de E2 à D2 puis l’année suivante C6 et C4. Avec mon père et mon frère, suite à un déménagement, on a rejoint le club de Tenneville et je suis rentré à l’université de Louvain-La-Neuve pour une formation de bio-ingénieur. Cela ne m’a pas empêché de continuer à progresser avec le classement de C0 et une place en équipe A suite au départ de Simon Borrey. Ma première saison en P1 a été mitigée mais nous sommes tout de même montés en régionale.

Avec un début de saison que l’on peut qualifier d’intéressant…

J’avoue que je suis un peu surpris par mes résultats. À la base comme quatrième joueur, je m’attendais plutôt à faire 1 ou 0 toutes les semaines alors que j’ai déjà onze victoires dont trois succès lors de nos victoires face à Philippeville et La Louvière.

Vous voilà avec ces deux victoires et une encourageante neuvième place au général. De quoi entrevoir un maintien ?

Pour une des équipes les plus faibles de la série, sur le papier, on peut dire que notre départ n’est pas mauvais. Pour le niveau de la série, je pense qu’on peut accrocher certaines équipes mais pour cela, il faut que tout le monde soit en forme en même temps. Grâce au forfait de Hamme-Mille et si on peut garder la Louvière derrière nous, on aura alors nos chances.

D’un point de vue personnel, qu’attendez-vous de cette saison en championnat ?

Mon objectif est de monter série B pour la première fois. Ça serait une belle récompense en plus du maintien de l’équipe.