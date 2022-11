Damien Dachouff: « J’ai débuté à Léglise, je terminerai à Léglise »

Ce week-end, Damien Dachouff, repris comme 15e homme pour dépanner son équipe de Léglise, a dû prendre place dans les cages après la blessure de Loïc Nihoul. À 37 ans, il a réussi de nombreuses parades qui ont permis aux joueurs locaux de prendre un point contre Muno. " Même si, plus jeune, j’ai joué de nombreuses années en tant que gardien, j’ai été étonné de ma prestation , avoue-t-il. Je pense avoir rempli mon job et je suis content qu’on ait arraché le point du partage. Si Loic n’est pas rétabli à temps, j’irai encore entre les perches lors du prochain match, face à Villers. Je vais m’entraîner pour me préparer et on verra comment la situation évolue. "