Vous attendiez-vous à une saison si compliquée ?

Pas du tout. Nous avons commencé à 22 joueurs, mais avons rapidement perdu du monde: départs, jeunes pas motivés, blessures… Après le forfait face à Bourdon, j’ai demandé une réunion, car on ne savait pas si on allait poursuivre. Finalement, on a décidé de continuer ensemble, pour le club et les gens comme le président qui s’investit beaucoup.

Quelle est l’ambiance dans le vestiaire ?

Compliqué de s’amuser quand on perd tous les week-ends, mais ce qui se passe sur le terrain y reste. Entre nous, l’ambiance est bonne, il n’y a jamais eu d’accrochage.

Vous aviez pris 24 points l’année passée, vous n’en avez qu’un pour l’instant. Comment expliquez-vous cette différence ?

Nous avons perdu plusieurs joueurs déterminants. Mais je ne peux pas leur en vouloir, ils ont eu raison de tenter l’aventure dans d’autres clubs.

Nous avons transféré des jeunes qui découvrent l’équipe première. Ils doivent se mettre au diapason par rapport aux équipes d’âge. Nous devons aussi apprendre à nous connaître sans s’entraîner. Nous ne sommes jamais plus que cinq ou six disponibles la semaine, donc les séances sautent.

Vous évoquez aussi la mentalité.

On manque d’envie. Je rappelle souvent qu’un match, c’est 90 minutes. Les jeunes s’accrochent de plus en plus, mais ne c’est pas encore assez. L’absence de notre seul vrai attaquant Loïc Spronken nous fait du mal. Normalement, il sera de retour de blessure au 2e tour. Sa vitesse nous fera du bien. En espérant que la mentalité suive.