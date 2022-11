Le coureur de Wéris a été récompensé de sa fidélité au challenge, avec 17 dossards sur 18 possibles, et sa régularité. "J’ai gagné une seule fois, à Vissoule. Jonathan n’était pas là, mais j’ai remporté le challenge grâce aux points bonus, sourit l’électricien de chez Collignon à Erezée. Jonathan court 1 km/h plus vite. Mais il n’a fait que neuf courses. En vétérans 1, j’ai d’abord fini trois fois 4e, puis j’ai toujours été sur le podium. Je m’entraînais moins en début de saison."

Ludovic Lambert, 40 ans, 84 kg et 1,85 m, a chaussé ses premières baskets il y a une quinzaine d’années. "J’ai été footballeur à Oppagne jusqu’à 18 ans, précise-t-il. Avec mon père, Willy, comme entraîneur notamment. Il a fait partie d’une des toutes bonnes défenses de la province, aux côtés d’Edmond Jamagne, Alex Dethise, etc. J’en ai eu marre du football et j’ai intégré l’organisation des Pierres du Diable à Wéris. J’ai mordu pour la course. J’ai vite performé, avec entre autres un succès en seniors sur le Famenne-Ardenne en 2010. Dans la foulée, j’ai disputé un marathon, à Eindhoven, en 2 h 53. Je n’avais jamais fait plus de 20 km. Mon seul marathon jusqu’au marathon relais de Vielsalm il y a peu. Que j’ai gagné en solo en 3 h 18, avec plus de 700 m de dénivelé positif. Sans courir à bloc et sans préparation spécifique, sans quoi je pouvais descendre sous les 3 h."

Dimanche, il s’alignera pour la 2e fois sur les 70 km d’Olne-Spa-Olne, sa plus longue distance à ce jour. "En temps normal, je cours 50 km par semaine. Sur ces deux derniers mois, je suis à 600 km, avec quatre sorties par semaine."

Mais ne comptez pas sur lui pour trinquer en cas de nouveau résultat pétillant. "En février, j’ai fait la Tournée minérale, confie-t-il. Je n’ai plus bu d’alcool depuis. Je ne m’en porte pas plus mal. L’an prochain, je ne ferai plus autant de courses. Le Famenne-Ardenne ne sera plus une priorité. Je veux faire plus de longues distances et peut-être à nouveau un marathon."