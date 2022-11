Rodolphe Legros (Saint-Hubert) : « Il faut se remuer »

"On avait préparé ce match depuis deux semaines, on était vraiment motivés à gagner, devant notre public et tous ces jeunes, commente Rodolphe Legros. Tout le monde avait à cœur de sortir une bonne prestation. Mais on a été dominé de la tête et des épaules durant toute la première mi-temps. On ne marque que 20 points en vingt minutes ! Comment gagner dans ces conditions ? En attaque, on n’arrivait pas à se trouver. On n’a pas reproduit notre basket. Les shoots ne sont pas rentrés et le doute s’est installé. Et en défense, on était beaucoup trop passif, pas assez présent. Brainois a pu marquer trop facilement. "

Saint-Hubert a tout de même réagi en deuxième mi-temps et est parvenu à prendre les rênes du match. Pas pour longtemps.

« Grosse ambiance »

"C’est une réaction, qui, pour moi, arrive trop tard, poursuit l’ailier borquin. Leur meneur, joueur-entraîneur (Benjamin Letroye), un top joueur de la R2, a ensuite mis tout le monde d’accord, en trois possessions. C’est un joueur d’expérience. On le connaît. Il est très collectif, mais quand il faut, il sait scorer lui-même. On n’a pas su défendre sur lui. Mais c’est en première mi-temps qu’on perd. Après, on a dû cravacher pour revenir et cela coûte de l’énergie. Et en fin de match, on était en retard en défense. C’est vraiment dommage. Il y avait un public de fou qui nous a poussés. C’était une grosse ambiance, comme j’ai rarement connu, à part en play-off. On espère que les supporters reviendront voir les prochains matches."

Cela fait donc quatre défaites consécutives. Inquiétant ? Alors qu’il reste trois matches (à Maffle, contre Liège B et à Genappe) au programme, d’ici la Noël. "Personnellement, je dirais non, répond Rodolphe Legros. Ce n’est pas dramatique. Mais il faut se remuer. C’est une alerte. On a perdu deux matches à domicile, contre Arlon et Brainois, qu’on n’aurait jamais dû perdre. Il ne faut pas que cela se reproduise. C’est important, maintenant, de décrocher encore deux victoires avant la trêve, pour être bien dans notre tête. Contre Liège, il faudra absolument ne pas se rater. Pour gagner à Maffle, il va falloir sortir une grosse prestation."

Le Saint-Hubert de cette année semble du même niveau que celui de l’an dernier. "On perd un “big man” (Damien Gérard) et il a été remplacé par un ailier (Marius Poncin). On n’a plus trop de taille, relève Rodolphe Legros. Mais pour moi, c’est comme si l’effectif n’avait pas changé. On a toujours besoin de tout le monde pour aller chercher une victoire. L’an passé, on était à cinq victoires en décembre. Pour l’instant, on en a quatre. On est dans la continuité."