Il n’y en a pas vraiment. On a bien travaillé durant la semaine. Il faut dire que je peux compter sur un chouette groupe, avec beaucoup de joueurs qui sont issus du village. Cela donne une forte cohésion dans l’équipe. Contre Nassogne, on n’a vraiment rien lâché. On a fait les efforts nécessaires. Mais il faut préciser qu’on est solide depuis le début de la saison. Je ne veux pas jouer à mon Calimero, mais il faut remarquer qu’on a perdu trois fois des points dans le temps additionnel.

Vous êtes finalement un peu déçu de ce premier tour ?

Je tire un bilan mitigé. On devrait être mieux classé (actuellement 8e avec 19 points). On doit être l’équipe du second tour. Je vais récupérer trois éléments importants: l’attaquant Pierre Collin, le défenseur Nicolas Moreau et puis Benjamin Lepas, qui a eu ses premières minutes de jeu contre Nassogne. Ce sont quasiment trois transferts pour poursuivre la saison. Mais on sait que la série est compliquée. Tout le monde peut battre tout le monde. Il faut vraiment jouer tous les matches à fond.

Des joueurs vont ont étonné, dans votre groupe ?

Le jeune Noah Marotte en est à sa première année en équipe 1re et il a quasiment joué tout depuis le début. Toutefois, comme tous les jeunes, il n’a pas été régulier. Il apprend beaucoup, avec quelques anciens pour le conseiller. Des anciens, comme les Vincent, Chabottier, Lecailler (qui n’a pas joué contre Nassogne) ou Walhain, qui sont encore bien présents.

Y a-t-il eu des surprises dans ce premier tour ?

Pas vraiment. Harre-Manhay est solide, vraiment bien en place. Cette équipe a sans doute le noyau le plus étoffé et peut répondre à d’éventuelles absences. Nassogne aussi, c’est très fort. Contre nous, il manquait Jérôme Philippe et Burim Mustafaj, alors que William Philippe a joué sur une jambe. J’ai bien aimé aussi des équipes comme Marloie et les deux montants, Mageret et surtout Gouvy B, qui sont déjà bien en place. Ce n’était pourtant pas évident de rentrer dans cette série.

Une déception ?

Je pensais que Melreux serait plus haut, mais on ne construit pas une équipe en quinze jours. Cela semble se mettre en place à présent. Il devrait pouvoir s’en sortir. J’ai aussi été déçu de Tenneville, qui était peut-être dans un jour chez nous, car il y a des joueurs d’expérience. Pour Roy et Petit-Han, ce sera difficile de s’en sortir.

Et si vous pouviez transférer un joueur durant l’hiver ?

Je pense que je renforcerai mon secteur défensif, avec Burim Mustafaj (Nassogne): expérience, efficacité et une bonne relance.