Mathieu Louis, de l’enfer au bronze mondial

Mais, solide comme le roc, Mathieu Louis, 37 ans, a su rapidement se relever. Moins de trois mois plus tard, le 1er octobre, sa ténacité a été récompensée de la plus belle des manières, par une médaille de bronze en 35-39 ans aux championnats du monde XTerra (1 500 m natation, 28 km VTT, 9 km trail), organisés à Molveno dans le Trentin. "Je suis arrivé en Italie avec seulement deux triathlons au compteur depuis mon retour, Gérardmer (NDLR: 65e sur 1 500 et 5e en 35-39 ans du XL) et Saint Léger (4e du sprint et 5e du découverte) ", rappelle Louis, qui s’est aussi classé 18e amateur sur 424 en Italie. "Cette 3e place était totalement inespérée, avoue-t-il. Je voulais juste donner le maximum, n’avoir aucun regret et bien finir la saison. Mais les planètes se sont alignées. À huit secondes près, j’étais même 2e."

En 2015, en 30-34 ans, celui qui est éducateur à l’INDSE (Bastogne) s’était déjà paré du bronze planétaire à Maui, lors de sa seule participation aux mondiaux Xterra jusqu’à ce 1er octobre inoubliable.