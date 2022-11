Non (rire). Juste envie de souffler un peu après une dure journée sur une manche du superprestige avec la plupart des cracks de la discipline. Belvaux, c’est la porte à côté, avec l’opportunité d’effectuer une sorte de décrassage.

Chez nos voisins, vous êtes une figure connue des fans de cyclo-cross avec deux victoires finales à la Skoda Cross Cup. Pourquoi y avoir renoncé cette année ?

Parce que j’ai fait le tour du propriétaire là-bas. J’avais surtout envie de franchir un palier. Pour progresser, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Si on veut se confronter aux meilleurs, il n’y a pas trente-six possibilités: il faut se rendre en Flandre.

Avec le Hennuyer Clément Horny et le Brabançon Grégory Carême, vous êtes l’un des trois Wallons à croiser la route des Pidcock, van der Poel, van Aert, Iserbyt et cie. C’est tout de même un fameux pas en avant ?

Oui, mais c’est surtout l’occasion de voir tout le travail qu’il reste à accomplir. Dans les courses moins relevées, je commence bien à me faire un petit nom. Je parviens presque à chaque fois à me classer dans la première moitié, mais dans les épreuves UCI, ça se complique. Question ambiance, c’est incroyable ! Le public encourage autant les derniers que les stars, mais il faut vraiment s’arracher pour tenir le plus longtemps. À ce niveau, on peut très vite être éliminé. C’est le cas pour tous ceux qui s’apprêtent à être doublés. Samedi, j’ai été stoppé peu après la mi-course. C’est dur à encaisser: vous vous tapez un déplacement de 300 km pour ne courir que durant une demi-heure… Pour cette raison, je pense que le week-end prochain, je roulerai à nouveau au Grand-Duché, à Leudelange dimanche. J’ai besoin d’aligner les kms en course.

« Je n’aime pas rouler en peloton »

Avec quels objectifs ?

Préparer au mieux les échéances de fin d’année. La période de Noël coïncide avec une kyrielle de rendez-vous majeurs: huit courses en deux semaines. Et puis viendront les championnats de Belgique à Lokeren, le 15 janvier. Avec l’espoir de terminer dans la première moitié du classement, car chez les U23, ces nationaux s’apparentent à des championnats mondiaux.

Vous fêterez vos 20 ans en avril prochain. Comptez-vous rester fidèle à votre programme partagé entre VTT et cyclo-cross ou allez-vous y ajouter une tranche de compétitions sur route ?

Ce n’est pas encore vraiment à l’ordre du jour. Je dois en parler à David Boucher, mon entraîneur. Autant j’adore le vélo, autant je n’aime pas rouler en peloton, mais je pense surtout qu’il est encore trop tôt pour donner une orientation définitive à ma carrière. Comme tout jeune coureur, je rêve, évidemment, de faire de ma passion mon métier. Mais en Belgique, je ne pense pas qu’il y ait trois coureurs qui vivent grâce au VTT…

De votre côté, professionnellement parlant, vous êtes déjà bien lancé. Ce métier de couvreur, il vous plaît ?

Cela fait déjà cinq ans que je travaille dans l’entreprise familiale de mon papy Robert. Nous sommes trois, avec mon oncle Jérémy. J’aime ce métier, mais je serai content quand j’aurai terminé les cours du soir et décroché le patronat. Je me rends deux fois par semaine à Libramont. Les cours se terminent à 22 h. D’un autre côté, je bénéficie de deux demi-journées pour me consacrer totalement à l’entraînement. Le vélo, c’est tout de même plus gai. Surtout l’été. Quand le soleil tape sur les tuiles, ce n’est pas très agréable.